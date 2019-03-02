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      Все більше і більше: скільки кораблів Росія вже стягнула в Азовське море

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      Росія продовжує нарощувати силу поблизу окупованого Криму
      Росія продовжує нарощувати силу поблизу окупованого Криму / Фото з відкритих джерел

      Москва нарощує сили навколо окупованого Криму та в Азовському морі. Наразі на кожні 350 квадратних кілометрів його акваторії припадає один російський корабель.

      Командувач Військово-морських сил ЗС України Ігор Воронченко заявив, що потужність Чорноморського флоту зростає, пише УНН.

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      У межах першої міжнародної конференції "Одеські дебати. Об'єднання України, Чорноморського регіону та трансатлантичних партнерів" в Одесі він також наголосив, що зростає кількість і угрупування, яке дислокується у Криму.

      Насамперед це носії крилатих ракет "Калібр". Зараз сумарний залп складає 86 одиниць корабельного складу, і до 2020 року вони будуть намагатись, по наших даних, вони будуть намагатись підвищити цей потенціал до 168 ракет в залпі,
      – зазначив Воронченко.

      Окрім того, Росія створює сильне угрупування в Азовському морі.

      "Це – 105 кораблів, кораблів, які виконують завдання начебто "захисту" їхнього кордону, якого немає. Ми порахували, що щільність корабля на акваторію в Азові складає один на 350 квадратний кілометр", – сказав він.

      Зазначимо, через агресивні настрої Росії Україна продовжує посилювати нагляд за Азовським морем. На узбережжі вже цього року планують встановити сучасні радіолокаційні комплекси та системи відеоспостереження.

      Чому ситуація на Азові загострилася?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати понад тиждень. Через це українська економіка зазнає чималих збитків. Посли Європейського союзу домовилися про запровадження додаткових санкцій проти 8 громадян Росії, причетних до захоплення українських військових поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року.

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      Теги: Новини України Анексія Криму Україна – Росія Новини політики Конфлікт в Азовському морі Водний транспорт Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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