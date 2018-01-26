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"Все було дуже добре": Порошенко підбив підсумки візиту в Давос

23:24, 26 січня 1499 Читать новость на русском
Порошенко підбив підсумки візиту в Давос
Порошенко підбив підсумки візиту в Давос / president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко позитивно оцінив результати переговорів, проведених 24-26 січня у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

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Як зазначив Порошенко, йому вдалося провести багато конструктивних і корисних зустрічей з нашими партнерами та міжнародними фінансовими організаціями.

Щодо результатів Давосу, якщо сказати однією фразою – все було дуже добре. Відбулися надзвичайно детальні консультації з нашими партнерами по міжнародним фінансовим організаціям, вони були дуже конструктивні,
– сказав він.

Український президент зазначив, що вперше в Давосі була така кількість питань щодо зустрічі з провідними міжнародними інвесторами.

Порошенко також відзначив необхідність створення Національного бюро із фінансових розслідувань, заборонивши іншим силовим органам "навіть підходити близько" до бізнесу.

"Треба зробити кроки щодо заміни податку на прибуток, на податок на виведений капітал, звільнивши від оподаткування ті кошти, які реінвестуються в розвиток української економіки. Маємо зробити все можливе для того, щоб забезпечити економічне зростання у 2018 році", – наголосив він.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко похвалився, що під час зустрічі з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном домовився про відновлення роботи комісії стратегічного партнерства Україна – США.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Давос
Джерело: 24 Канал
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