Все через високі ціни: мережу шокувало фото фанів "Ліверпуля" на київському вокзалі

Мережу обійшло фото можливих вболівальників "Ліверпуля", які лежать на своїх кросівках на вокзалі в Києві. Зазначається, мовляв, все через високі ціни на житло.

Таке фото на свої сторінці у Facebook опублікував Вадим Плачінда.

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"Цитата одного із вболівальників "Ліверпуля": "Це короткотерміновий дохід, але стратегічно неправильно – люди не будуть затримуватись чи повертатись, тому що будуть відчувати, що їх тут обманують". І Додати немає чого...", – йдеться в повідомленні.

Водночас допис прокоментував Сергій Супрун, доповнивши його, як він написав, повною версією фото.

Також він додав: "А чи це вболівальники "Ліверпуля? Що вони робили на залізничному вокзалі? Фото попахує постановкою...".