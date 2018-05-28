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Все через високі ціни: мережу шокувало фото фанів "Ліверпуля" на київському вокзалі

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Можливі вболівальники
Можливі вболівальники "Ліверпуля" / Фото із соціальних мереж

Мережу обійшло фото можливих вболівальників "Ліверпуля", які лежать на своїх кросівках на вокзалі в Києві. Зазначається, мовляв, все через високі ціни на житло.

Таке фото на свої сторінці у Facebook опублікував Вадим Плачінда.

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"Цитата одного із вболівальників "Ліверпуля": "Це короткотерміновий дохід, але стратегічно неправильно – люди не будуть затримуватись чи повертатись, тому що будуть відчувати, що їх тут обманують". І Додати немає чого...", – йдеться в повідомленні. 

Водночас допис прокоментував Сергій Супрун, доповнивши його, як він написав, повною версією фото.

Також він додав: "А чи це вболівальники "Ліверпуля? Що вони робили на залізничному вокзалі? Фото попахує постановкою...".

Теги: Новини спорту Новини України Новини Києва Ліга чемпіонів
Джерело: 24 Канал
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