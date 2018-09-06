00:07
7 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
24°C 19°C
  • субота
    18°C 16°C
  • неділя
    24°C 15°C
  • понеділок
    21°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Військова церква у Росії. Жиріновський стає Сталіним
Вєсті Кремля
20:50, 6 вересня
Вєсті.UA. Вживані гелікоптери Авакова. Донецьк перейменують на честь Захарченка
Вєсті.UA
19:47, 6 вересня
Як можновладці освоїли нові схеми, внаслідок яких до бюджету не доходять сотні мільйонів гривень
ЦРУ
09:00, 5 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Тотальна цензура
Згадати все
13:44, 5 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

"Все дуже швидко зайнялося": військові розповіли про зухвалу тактику бойовиків РФ

268 Читать новость на русском

Російські окупанти на Донбасі гатять по всій лінії розмежування. Ворог на фронті ще більше активізувався. Окрім постійних обстрілів під час найгучнішого шкільного перемир'я, терористи вкотре вдаються до підступної тактики – підпалюють поля та подвір'я місцевих мешканців.

5 вересня близько 18:00 терористи почали обстріл Красногорівки та її околиць. В тому числі, використовували трасери та запалювальні боєприпаси. Від цього зайнялося поле та подвір'я, пожежна служба ледь врятувала цивільний будинок.

Читайте також: Україна була зацікавлена, щоб Захарченко був живий-здоровий, – представник АП

Наразі місцева влада оцінює збитки. Заявили, що від травня 2017 року у місті було більш-менш спокійно, бої тривали у кількох кілометрах від міста, на позиціях військових.

Мета – дестабілізувати ситуацію, дестабілізувати населення. Чесно кажучи, практично рік обстрілів не було. Люди вже заспокоїлися, але ось шкільне перемир'я комусь таки не сподобалося,
– розповів виконувач обов'язків голови ВЦА Красногорівки Ігор Робочий.

Позиції бійців від місця займання досить далеко. Хлопці зазначили, що ворог спеціально перекидав боєприпаси, щоб запалити саме ділянки цивільних. Власне, бійці й почали першими гасити пожежу.

"Все дуже швидко зайнялося і перейшло на мирні будинки. Ми побігли туди, викликали пожежників, намагались своїми силами потушити, викликали свою водовозку. Потім приїхали пожежники і вже потушили спільними зусиллями", – розповів військовослужбовець ЗСУ Дмитро.

Зараз місце займання злегка тліє, проте вже не горить. Та бійці не розслабляються, довкола усе сухе і сумнівів нема, що терористи знову спробують запалити донбаські степи.

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Пожежа
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за 6 вересня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головная боль для Кремля, или Что происходит с российскими банками в Украине
6 вересня, 23:00 Головная боль для Кремля, или Что происходит с российскими банками в Украине
Сергій Фурса
Головні новини 6 вересня: аварії з вертольотами, еколихо в Криму набирає обертів
6 вересня, 22:34 Головні новини 6 вересня: аварії з вертольотами, еколихо в Криму набирає обертів
Чому Citroen C1 подобається і хлопчикам, і дівчаткам?
6 вересня, 18:30 Чому Citroen C1 подобається і хлопчикам, і дівчаткам?
Що означає приїзд представника місії МВФ для українців?
6 вересня, 21:53 Що означає приїзд представника місії МВФ для українців?
Микола Давидюк
Золоті злитки проти усних зауважень: чому тендери на Prozorro обсіли "схематозники"
6 вересня, 21:00 Золоті злитки проти усних зауважень: чому тендери на Prozorro обсіли "схематозники"
Віталій Шабунін
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Українська зірка Ольга Куриленко знялася для Harper`s Bazаar: стильні фото
9 листопада 2017 , 17:18
В Україні підвищили мінімальні ціни на алкоголь
 5 вересня , 13:19
Топ-новини: Епопея з трансфером форварда "Динамо", результати жеребкування 1/8 Ліги Європи
 25 лютого 2017 , 07:30
Власник "Чорноморця" отримав більше 11,5 млн грн доходів за рік та майже на таку ж суму зробив подарунків дружині
 3 квітня 2017 , 09:05
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук