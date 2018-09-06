"Все дуже швидко зайнялося": військові розповіли про зухвалу тактику бойовиків РФ

Російські окупанти на Донбасі гатять по всій лінії розмежування. Ворог на фронті ще більше активізувався. Окрім постійних обстрілів під час найгучнішого шкільного перемир'я, терористи вкотре вдаються до підступної тактики – підпалюють поля та подвір'я місцевих мешканців.

5 вересня близько 18:00 терористи почали обстріл Красногорівки та її околиць. В тому числі, використовували трасери та запалювальні боєприпаси. Від цього зайнялося поле та подвір'я, пожежна служба ледь врятувала цивільний будинок.

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Наразі місцева влада оцінює збитки. Заявили, що від травня 2017 року у місті було більш-менш спокійно, бої тривали у кількох кілометрах від міста, на позиціях військових.

Мета – дестабілізувати ситуацію, дестабілізувати населення. Чесно кажучи, практично рік обстрілів не було. Люди вже заспокоїлися, але ось шкільне перемир'я комусь таки не сподобалося,

– розповів виконувач обов'язків голови ВЦА Красногорівки Ігор Робочий.

Позиції бійців від місця займання досить далеко. Хлопці зазначили, що ворог спеціально перекидав боєприпаси, щоб запалити саме ділянки цивільних. Власне, бійці й почали першими гасити пожежу.

"Все дуже швидко зайнялося і перейшло на мирні будинки. Ми побігли туди, викликали пожежників, намагались своїми силами потушити, викликали свою водовозку. Потім приїхали пожежники і вже потушили спільними зусиллями", – розповів військовослужбовець ЗСУ Дмитро.

Зараз місце займання злегка тліє, проте вже не горить. Та бійці не розслабляються, довкола усе сухе і сумнівів нема, що терористи знову спробують запалити донбаські степи.