Все горло деремо, – Лукашенко обурився цінами на російський газ

Олександр Лукашенко заявив, що "Газпром" заробляє на Білорусі втричі більше, ніж на Німеччині. А Росія не виконує домовленостей про зниження цін на газ.

Президент Білорусі висловив своє обурення через ціни на газ, повідомляє Інтерфакс.

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75 років Великої Перемоги. Все горло деремо, де тільки можливо – і в Росії, і в Білорусі. Але "Газпром" сьогодні на Білорусі заробляє втричі більше, ніж на Німеччині,

– заявив Лукашенко.

За його словами, у 2011 році була жорстка домовленість, що за п’ять років Білорусь вийде на внутрішньоросійську ціну на газу.

"Хтось це забув, я пам’ятаю. Тому наполягаю, щоб це було реалізовано", – додав Лукашенко.

Що відомо про "Белтрансгаз"?Це компанія, що здійснює імпорт російського газу до Білорусі та його транзит через територію республіки до Європи по власних мережах.

У 2011 році завершився продаж "Белтрансгазу" російському "Газпрому", який купив ще 50% білоруської компанії. Власником інших 50% компанії "Газпром" став протягом 2007-2010 років (по 12,5% щороку).

Що відомо про ціни на російський газ для Білорусі

Наразі Росія та Білорусь домовилися про постачання газу протягом деякого часу на колишніх умовах.

Раніше в Міненерго Білорусі повідомили, що ціна на газ в перші два місяці 2020 року збережеться на рівні 2019 року і складе 127 доларів за тисячу кубометрів.

Мінськ в рамках інтеграційних процесів пропонував знизити ціну на газ з 2020 року до рівня Смоленської області, тобто майже вдвічі. Проте російська сторона заявляє, що знижувати ціну на газ для Білорусі за умов незавершеності створення союзної держави було б помилково.

За словами Лукашенка, Росія хоче підвищити вартість газу для Білорусі у 2020 році до 152 доларів за тисячу кубометрів.

Що таке Союзна держава Росії та Білорусі? Це конфедеративний союз двох країн. Він передбачає поетапно впроваджений єдиний економічний, митний, валютний, військовий, юридичний, гуманітарний, культурний, а зрештою – і політичний простір.