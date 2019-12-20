Все менше українців їздитимуть на заробітки до Польщі, – прогноз

Наступного року імміграційний бум українців до Польщі почне спадати. Приблизно 20% українців, які досі виїжджали на заробітки за кордон, не мають наміру це робити знову.

Такі прогнози висловили експерти Польсько-української господарчої палати та агентства з працевлаштування, повідомляє Dziennik Gazeta Prawna.

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Свої прогнози вони підкріплюють результатами опитування, проведеного українським порталом OLX Робота. Відповідно до його результатів, 20% українців, які досі їздили за кордон з метою працевлаштування, не робитимуть цього знову.

Таку тенденцію пояснюють оптимістичним сценарієм зростання української економіки, збільшенням зарплат та інвестиціями.

Прогнозується, що вперше за кілька років їх чистий коефіцієнт міграції може бути позитивним, а це означає, що менше людей покинуть Україну, ніж повернуться в неї,

– зазначив Павло Кулага, експерт Польсько-української господарчої палати.

Для польських роботодавців така тенденція є поганою звісткою, особливо для компаній у сфері будівництва, промисловості, логістики та торгівлі. Адже на ці галузі припадає 64% вакансій, які пропонують польські підприємці.

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Водночас, за даними Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики Польщі зростає кількість постійних дозволів на роботу. А це означає, що імміграція перетворюється з короткострокової на довгострокову.

Цікаво! Експерти видання Bloomberg оприлюднили інформацію, що українська гривня у 2019 році зміцніла найбільше у світі. У результаті міцніша гривня сприяє стримуванню трудової міграції з України. Оскільки стимули для виїзду на заробітки падають через зростання платоспроможності всередині країни.



Якщо у 2016 році зарплати у Польщі були у 4 рази вищими, аніж в Україні, то у 2019 році різниця між рівнями зарплати зменшилася до 2,5 раза.