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"Все минуле – позаду, і світ побачить значні зміни": підсумки зустрічі Трампа та Кім Чен Ина

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У Сінгапурі закінчився історичний саміт Дональда Трампа та Кім Чен Ина. Зустріч лідерів двох країн відбулася вперше відтоді, як закінчилася Корейська війна.

Спочатку Трамп і Кім Чен Ин поспілкувалися віч-на-віч не більше 40 хвилин. Присутніми були тільки перекладачі. Проте глава Білого дому з усмішкою на обличчі запевнив, що зустріч відбулась на найвищому рівні.

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Другий етап переговорів пройшов у розширеному форматі. У ній взяли участь також помічники обох лідерів і представники ЗМІ. На питання журналістів про ядерне роззброєння КНДР Кім Чен Ин відповіді не дав. А от Дональд Трамп запевнив: переговори щодо денуклеаризації Корейського півострова просуваються у надшвидкому темпі.

Ці переговори – це неймовірна можливість, яка дасть початок миру,
– сказав лідер КНДР Кім Чен Ин.

Після довготривалих переговорів політики вийшли на прогулянку. Трамп навіть показав Кім Чен Ину свій автомобіль. Вочевидь, така прогулянка північнокорейському колезі неабияк сподобалася.

Зустріч Трампа і Кім Чен Ина
Зустріч Трампа і Кім Чен Ина

Після прогулянки лідери обох країн підписали підсумкову декларацію. В документі чотири пункти: США і КНДР відновлять дипломатичні стосунки; продовжать роботу, аби досягти повної денуклеаризації Корейського півострова; сприятимуть встановленню стійкого мира в регіоні; проведуть ексгумацію решток військовополонених для того, щоб повернути їх прах на Батьківщину.

Сьогодні відбулась історична зустріч. Після неї ми вирішили залишити все минуле позаду. Світ побачить значні зміни,
– зазначив Кім Чен Ин.

Незважаючи на задоволення від переговорів лідерів двох країн, не всі міжнародні оглядачі у захваті від результатів зустрічі.

"У підсумку, це навіть ще менше, ніж очікування усіх скептиків. Я думав, що Трамп отримає хоча б ракети або закриття полігону. Тут нічого конкретного. Усе виглядає дуже загально. Можливо буде якийсь сюрприз?"– прокоментував політичний оглядач Роберт Келлі.

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На своїй прес-конференції Дональд Трамп здивував журналістів зявою про те, що готовий припинити спільні військові навчання з Південною Кореєю і не буде запроваджувати нові санкції проти КНДР. Крім того, він не проти візиту до Пхеньяна. Але все за умови, що КНДР буде рухатися у "правильному напрямку", тобто дотримуватиметься домовленостей, досягнутих 11 червня.

Санкції будуть зняті, коли ми переконаємося, що ядерна зброя більше не використовується як фактор тиску. Санкції відіграли велику роль. Але їх буде знято у певний момент. Я сподіваюся, що це станеться незабаром,
– сказав президент США Дональд Трамп.

За словами експертів, переговори все ж були продуктивні. Якщо ще півроку тому Кім Чен Ин був втіленням зла і загрозою усьому світу, то вже сьогодні ставлення міжнародної спільноти до нього зовсім змінилося. Його буквально називають політичною рок-зіркою. Навіть Дональд Трамп, який ще минулого року мірявся ядерними кнопками із Кім Чен Ином, запросив його на наступну зустріч у Білий дім.

Теги: Публікації Новини політики Коротко про головне Дональд Трамп Кім Чен Ин КНДР Новини США
Джерело: 24 Канал
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