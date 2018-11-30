Все могло бути гірше – сепаратистами мали б стати ми, – Шабунін про Революцію гідності

Відзначення п'ятиріччя Майдану сколихнуло у суспільстві дискусію, а чи досягла своєї цілі Революція гідності? Чи отримали ми те, за що тоді боролися і за що Небесна Сотня віддала життя

Про це у своєму відеоблозі "Право на гідність" розповів Віталій Шабунін.

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Він вважає, що Революція досягла своєї мети, адже українці перемогли режим Януковича. А він та його "корупційна кліка ховається у Росії, а не керує Україною з печерських пагорбів".

Ми добилися вимоги Майдану номер один. Вона була дуже лаконічною, і, я нагадаю, на початках Революції здавалася багатьом просто недосяжною. Згадайте той час, перший день, коли десятки тисяч людей вперше вийшли, протестуючи проти побиття студентів. Пам’ятаєте, якою амбітною тоді нам здавалася ця вимога? Пам’ятаєте, як з кожною ескалацією насильства відставка Януковича видавалася все більш примарною,

– сказав Шабунін.



Вимога №1 українців під час Революції гідності

Він також додав, що, можливо, зараз та перемога здається чимось, що точно мало відбутися. Проте у день розстрілу Небесної Сотні, Янукович контролював більшість країни, а у його руках були внутрішні війська, Збройні сили, а також армія "тітушок" і бандитів, які на той час вже вбивали майданівців. Тому ця перемога – це просто неймовірний результат.

Все могло бути гірше – сепаратистами мали стати ми. Від шести до восьми областей Західної України. І це нас би придушували Збройні сили під командуванням чинного Президента Януковича. І як ми вже тепер знаємо, ні США, ні Європа, ні НАТО свої війська на наш захист не направили б. А от росіяни з радістю допомогли б Януковичу зеленими чоловічками, якби раптом частина військових відмовилася виконувати його, на той час, легітимні накази,

– наголосив Віталій.

Він зауважив, що з такого кута все виглядає по-іншому і головну ціль Революції Гідності ми досягли – Віктор Янукович вже п’ять років як не президент нашої країни. А більшість його людей, хоч і не сіли за ґрати, але вже навряд повернуться в Україну.



Втеча екс-президента Віктора Януковича

"Але глибока зміна країни, будівництво ефективної економіки, знищення корупції, становлення справедливості й правосуддя не могли бути результатом Революції гідності. З тієї простої причини, що все перераховане вище, результати роботи влади, а не громадян на вулицях", – сказав Шабунін.

Також він додав, що єдиний можливий результат будь-якої революції – зміна влади. І ми, як країна, цього неможливого результату досягли, заплативши страшну ціну.

Громадяни під час революції змінюють владу, а нова влада змінює країну. Саме такою є логіка змін. Ми маємо чим пишатися, і маємо, чим похвалитися дітям. За останніх п’ятнадцять років ми перемогли у двох революціях,

– зауважив Віталій.

На йогу думку, залишилося лише привести до управління країною гідних політиків.

Дивіться повний випуск програми "Право на гідність" за 30 листопада: