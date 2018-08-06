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Все на краще, – мама Хайден Панеттьєрі прокоментувала їх розрив з Володимиром Кличком

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Володимир Кличко розійшовся з Хайден Панеттьєрі
Володимир Кличко розійшовся з Хайден Панеттьєрі

У ЗМІ не припиняють розмови про розрив стосунків голлівудської акторки Хайден Панеттьєрі з українським боксером Володимиром Кличком. Ситуацію прокоментувала мама зірки – Леслі Фогель.

Нещодавно мережу заполонила новина: Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі після 8 років стосунків вирішили розійтись. Не повпливало на рішення знаменитої пари і те, що в них є 3-річна донечка Кайя Євдокія. 

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Наразі невідомо, що стало причиною розриву стосунків. Ані Хайден Панеттьєрі, ані Володимир Кличко не коментують зміни в особистому житті, а інсайдери західних видань підтверджують, що акторка сама повернулась до рідного Лос-Анджелеса, в той час як український боксер залишився з їх спільною донькою Кайєю. 

Те, що в особистому житті Хайден Панеттьєрі відбулись чималі зміни, підтвердила її мама – Леслі Фогель, передає Radar Online. Вона стала першою родичкою обох знаменитостей, яка дала коментар. 

Зараз в її житті відбувається багато змін, зокрема, і в особистому. Але я думаю, що вони позитивні, і все на краще. Хайден не припиняє спілкування з боксером. Володимир і Хайден залишаються в хороших стосунках,
– зазначила Леслі Фогель. 

 

Окрім цього, мама акторки підтвердила чутки, що зірка повернулась до Лос-Анджелеса. За словами Леслі Фогель, її донька припиняла зйомки у серіалі "Нешвілл", в якому вона працювала упродовж 6 років. Ймовірно, Хайден Панеттьєрі хоче взяти творчу паузу та вирішити, що вона хоче робити далі. 

"Вона багато років працює на цьому шоу. Їй потрібно трохи відпочити і вирішити, що вона хоче робити далі", – додала Леслі Фогель. 

Що відомо про стосунки Володимира Кличка та Хайден Панеттьєрі?
Стосунки Володимира Кличка та Хайден Панеттьєрі були досить непростими. Вперше чутки про їх роман з'явились у 2010 році, коли акторка прийшла підтримати коханого на бій з Семюелем Пітером. За рік пара розірвала стосунки, а вже у 2013 році у ЗМІ подейкували, що Володимир Кличко зробив пропозицію вийти заміж Хайден Панеттьєрі. В розпал Революції Гідності пара навіть відвідала Київ, підтвердивши чутки про заручини.

Вже у 2014 році Хайден народила доньку, яку назвали Кайєю. Друге ім'я дівчинки – Євдокія (так було звати бабусю боксера). 

Теги: LifeStyle Володимир Кличко Кіно Зіркові розлучення
Джерело: 24 Канал
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