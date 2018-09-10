Все підлаштовано: чому переносять суд щодо скандальної "справи рюкзаків Авакова"

Суд переніс розгляд апеляції на закриття "справи рюкзаків Авакова" на 17 вересня. Оскаржували зняття підозри з сина Міністра внутрішніх справ Олександра Авакова та екс-заступника Сергія Чеботара у Центрі протидії корупції.

Сина та екс-заступника міністра – Авакова-старшого – звинувачували у завданні державі збитків 14 мільйонів гривень. Мовляв, собівартість неякісних рюкзаків – 500 гривень, а МВС купили їх у сина міністра по 2800. Критикували якість рюкзаків і спеціалісти.

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Активісти вважають, що все підлаштовано і суд перенесли навмисно. Адже 11 вересня у Харкові буде перше засідання по суті, де прокуратура має підписати угоду з останнім підозрюваним очільником фірми, яка пошила рюкзаки. Якщо це відбудеться, інші докази, мовляв, будуть знищені, а отже Чеботар і Аваков точно уникнуть відповідальності.



Сергій Чеботар

Ці рюкзаки з Нацгвардії досі не списали, хоч гвардійці від них масово відмовлялись, і нових - не видали. А от прізвища Авакова і Чеботаря зі справи "рюкзаків Авакова" зникли. Тепер в ній фігурує лишень підприємець, який пошив неякісні рюкзаки – Литвин. Попри те, що на відеозапису, через який власне і почали розслідувати цю гучну справу, фігурують якраз Аваков-молодший з Чеботарем.



Олександр Аваков

Розплутуванню цієї справи від початку заважали. Ще в момент затримання Авакова-молодшого підпорядковані Авакову-старшому поліцейські підрозділи заважали обшукам у нього. Згодом, коли експертиза підтвердила версію слідства про те, що ціну завищили, на експертну компанію почали тиснути, а на експерта порушили кримінальну справу.

"Це зроблено не для того, щоб щось розслідувати, а щоб тиснути на експерта і ставити під сумнів інші докази", – пояснив голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

А невдовзі суд взагалі дав дозвіл на знищення камери, якою зробили скандальний відеозапис. Один з ключових доказів у справі, з'ясували журналісти програми "Схеми", знищили в рамках зовсім іншого провадження. Нібито випадково. І вже за місяць у Спеціалізованій прокуратурі заявили, що доказів проти Чеботаря і Авакова-молодшого не вистачає, і тому вивели їх з-під підозри.

І от нарешті останній підозрюваний у справі взяв всю вину на себе. Тепер прокуратура планує підписати з ним угоду, а це означає, що і останні вагомі докази проти Авакова-молодшого та Чеботаря будуть знищені.

Достатньо знищити ці два докази, а саме рюкзаки і сам відеозапис, то можливість притягнути Чеботаря і Авакова до відповідальності зникне назавжди,

– заявила юристка Центру протидії корупції Олена Щербан.

Якщо це станеться, притягнути до відповідальності сина і заступника міністра стане неможливо. Зараз це все ще намагаються зробити юристи Центру протидії корупції. Суд першої інстанції вже відмовив їм в поновленні підозри проти Авакова і Чеботаря. Апеляційний - ще думає. Голова Антикорупційної прокуратури Назар Холодницький поновити справу проти них також відмовився.

Вони використовують державну машину, яка буде захищати своїх людей. Тут є політична складова і вона дуже очевидна,

– наголосив народний депутат України від БПП Мустафа Найєм.

За дивним збігом саме в той в день, коли Холодницький остаточно закрив справу, Генеральна прокуратура повідомила про закриття справи проти самого Холодницького, а саме про ймовірне вимагання ним хабара. Через яке він сам став героєм гучної історії з акваріумними рибками.