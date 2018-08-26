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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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Все про Медведчука, День прапора та бунт у "ДНР": топ-5 блогів тижня

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Топ-5 блогів за тиждень
Топ-5 блогів за тиждень / Колаж 24 каналу

Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше.

1. Хто купив канал "112 Україна": резонансне розслідування 
Влітку 2018-го в ефірі інформаційного телеканалу "112 Україна" значно почастішали згадки про Віктора Медведчука в позитивному руслі. На ринку заговорили про те, що лідер проросійського руху "Український вибір" придбав цей телеканал.

2. День прапора: найцікавіші факти про український стяг 
23 серпня в Україні відзначають День державного прапора. І хоч це свято відносно нове (його почали святкувати з 2004 року), та історія українського прапора сягає сивої давнини.

3. Бунт у "ДНР": особиста охорона хоче втекти від Захарченка 
Кажуть, у "ДНР" знов назріває бунт серед озброєних терористів. Через гроші, які їм перестали платити вже більше двох місяців. Але насправді на ситуацію треба дивитися значно глибше.

4. Тимошенко лідирує у президентських рейтингах: обурливі факти про Леді Ю 
Напередодні президентських виборів в Україні у 2019 році соціологічні дослідження демонструють, що у Юлії Тимошенко найкращі серед інших претендентів шанси всістись у крісло глави держави.

5. Останні дні Сонячної системи, або Як "помиратиме" Земля 
Поки літня спека та період відпусток дозволяє – давайте трохи замислимося про вічне. Скільки вже було прогнозів та пророцтв про кінець світу? Життю на Землі загрожувало все, що тільки можливо – від календаря майя до планети Нібіру, від входження в якусь незрозумілу "область всесвітньої темряви" до зіткнення з черговим капосним астероїдом або не менш капосною кометою.

Читайте також: Подорожі Україною: неймовірні місця Херсонщини, які вражають красою

Автор: Блог Медіа
Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі День Незалежності Публікації Віктор Медведчук Юлія Тимошенко Блоги тижня
Джерело: 24 Канал
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