Все про нерухомість: у Львові відбувся Форум Новобудов та Інвестицій

18-19 травня у Львові пройшов 3-й Форум Новобудов та Інвестицій під час якого забудовники Львова та України змогли представити свої нові проекти, зробити унікальні пропозиції та поговорити про ринок нерухомості.

Захід організовували агенція "Новобудови. Про" та генеральний партнер будівельна компанія РІЕЛ.

Щороку організатори збирають більшість забудовників Львова в одному місці на ексклюзивних умовах так званої "чорної п’ятниці". Лише протягом цих двох днів девелопери демонстрували свої проекти, а відвідувачі отримали змогу придбати житло зі знижкою до 20%. Також потенційні покупці мали можливість прослухати виступи топових експертів ринку нерухомості Львова. Там, вони дізналися про всі нюанси вибору житлового комплексу, укладання договору при купівлі та все про проблемні райони міста і забудовників.

Окрім представлення вигідних пропозицій для покупців забудовники відвідали освітні семінари, презентації нових об’єктів, тренінги та закриті презентації для інвесторів. Також важливими елементами Форуму були чисельні розмови між забудовниками та представниками влади. У форматі панельних дискусій обговорювались найактуальніші запитання про розбудову міста, розвиток інфраструктури Львова та потреби містян. Зокрема, про плани міста щодо створення нових житлових кварталів на територіях занепалих промислових зон та недіючих заводів та про перспективи розвитку галузі з відвідувачами заходу говорив міський голова Андрій Садовий.

"Форум Новобудов та Інвестицій це класна площадка для діалогів. Тут ми можемо побачити та озвучити свої проблеми. І головне – сформувати єдину думку для діалогів з міською радою, з обласною владою, з Міністерством розвитку", – розповідає Ростислав Мельник, президент будівельної корпорації РІЕЛ.

Однією з найочікуваніших подій Форуму стала презентація нового житлового комплексу "Містечко Підзамче" від генерального партнера компанії РІЕЛ. Проект зміг вразити багатьох відвідувачів заходу своїм унікальним замислом. Ростислав Мельник, президент будівельної корпорації РІЕЛ розповів, що на території ЖК будуть побудовані і відпочинкові і ресторанні, і готельні розважальні центри, забезпечені багаторівневими паркінгами. А основна перевага ЖК "Містечко Підзамче" – канатна дорога, що спускатиметься до комплексу з Високого Замку.

Під час презентації усі учасники змогли не лише детально ознайомитися з новим об’єктом компанії, а й отримати ексклюзивні права на купівлю житла. Також в рамках Форуму були розіграні цінні призи та знижки від забудовників Львова.

Форум Новобудов та Інвестицій вже 3 рік поспіль дозволяє жителям міста Львів краще дізнатися про нові житлові комплекси, нових забудовників та їх переваги. У свою чергу захід завжди залишається корисним і для самих девелоперів, як спосіб дізнатися про інновації в будівництві та обмінятися досвідом.