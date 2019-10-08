Кличко проти всіх: хто претендує на крісло мера Києва?

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко 9 жовтня може очолити Київську міську державну адміністрацію. Про ситуацію в столиці та особливості виборів тут – в матеріалі 24 каналу.

Коли можуть відбутися вибори мера столиці і Київради?

4 вересня уряд ухвалив рішення про звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міськдержадміністрації. 3 жовтня Верховна Рада проголосувала в першому читанні закон "Про столицю України – місто-герой Київ". Цим законом передбачається, зокрема, розділення посад мера Києва і голови КМДА, відновлення райрад і створення Київського магістрату.

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Зміни законодавства, особливо в частині перерозподілу повноважень органів місцевого самоврядування, дають підстави для оголошення дострокових виборів. Фракція "Слуга народу" спочатку озвучувала дату – 8 грудня 2019 року. Наразі, як зазначив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, вибори Київради і мера столиці відбудуться разом із місцевими виборами у всій Україні навесні 2020 року. З огляду на те, що закон про столицю ухвалений тільки в першому читанні.



Вибори в Києві пройдуть одночасно з усіма в Україні у 2020 році / Фото 24 каналу

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За словами директора аналітичного центру "Політика" Миколи Давидюка, боротьба за Київ розпочалася одразу після парламентської кампанії. Коли команда президента Зеленського зрозуміла, що має дуже високі рейтинги, а тому їй вигідно проводити вибори в Києві якнайшвидше.

Рейтинг "Слуги народу" досить високий. Але в них немає внутрішньопартійного консенсусу. Там не визначилися з єдиним кандидатом у мери Києва. Тому дата виборів може бути перенесена і погоджена із загальнонаціональними місцевими виборами по всій країні. І проведена також разом з виборами в ОРДЛО,

– зазначає Микола Давидюк.

Чим вирізнятимуться вибори в Києві?

На переконання політичного експерта Валентина Гладких, кампанія в Києві буде цікавою, але при цьому беззмістовною. На шанси кандидатів суттєво впливатиме приналежність до політичної сили.

Приналежність кандидата до якоїсь партії, зокрема "Слуга народу", матиме велике значення на виборах мера Києва. Але складно говорити, якою буде ситуація на момент виборів. Як зміниться ставлення киян до партії влади. У столиці великий протестний потенціал,

– зауважує Валентин Гладких.



Список кандидатів у мери буде довгим / Фото Getty

Політолог наголошує: є ймовірність, що ті політики, які не потрапили до нового парламенту, балотуватимуться в мери Києва. Це створить велике конкурентне поле. Проблема в тому, що складно з регіонального рівня перейти на загальнонаціональний, так і навпаки. Гладких підкреслює: всі політичні сили – парламентські і позапарламентські висуватимуть своїх кандидатів у мери Києва. При цьому важливий фактор – збереження тренду на нові обличчя. Тому партії можуть висунути невідомих киянам кандидатів.

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Чиї прізвища будуть у виборчому списку?

До виборів далеко, тому майбутні кандидати ще не визначилися або ведуть приховану боротьбу. Список може бути довгим. За словами директора соціологічної служби "Український барометр" Віктора Небоженка, як тільки оголосять вибори в Києві, ми побачимо багато цікавих людей... Роман Безсмертний, Олег Ляшко, Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов...

За повідомленням ЗМІ, на виборах мера Києва можуть балотуватися шоумени Сергій Притула, Євген Кошовий і Андрій Пальчевський.

Микола Давидюк зазначає: соцопитування, яке проводила група "Рейтинг", свідчить, що троє можливих кандидатів мають найбільше шансів: Віталій Кличко, Олександр Ткаченко і Сергій Притула. Але поки невідомо, чи балотуватиметься Ткаченко.

Олександр Ткаченко ближче до олігарха Коломойського, ніж до президента Зеленського. Комбінація може змінитися, якщо від "Слуги народу" балотуватиметься хтось інший, можливо, позапартійний і ближчий до президента України,

– вважає Микола Давидюк.



У Зеленського ще не визначилися з кандидатом у мери Києва? / Фото Офісу президента

За словами Валентина Гладких, наразі ніхто конкретно не заявляв про участь у виборах мера Києва, і явного фаворита поки немає. Тому шанси будуть приблизно рівними.

Кличка не можна скидати з рахунків. Справа не в тому, погано чи добре він працював. У нього немає яскраво виражених конкурентів. Він як чинний мер має інструментарій зробити зараз щось, аби показати свою ефективність. Починається зима, опалювальний сезон, дороги... Класичні питання під час виборів мера,

– розповідає Гладких.

Експерт зауважує: якщо Ткаченко стане головою КМДА, то також нестиме відповідальність за вирішення комунальних питань у Києві. І, швидше, це буде йому в мінус, оскільки ці питання не просто вирішити так, як того хотіли б кияни.

На думку Давидюка, Кличко в підвішеному стані намагається реагувати на будь-які новини. Але розширити свій рейтинг не може, тому робить все можливе, щоб він не знизився. Політолог зауважує: зима може обвалити рейтинги Кличка. Водночас на рейтинги владного кандидата можуть вплинути різні чинники: невдалий Держбюджет, олігархи чи міжнародна ситуація.

Важливо, щоб майбутній мер Києва був добре обізнаний у проблемах столиці, а також мав досвід роботи в місцевих органах самоврядування. Мерство Віталія Кличка показало, що без знань специфіки проблем, особливо в столиці України, вирішити їх нереально.