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Здоров’я зубів: догляд, рекомендації та міфи

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Здоров’я зубів
Здоров’я зубів / 24 Канал

25 липня в Україні відзначають День зубного техніка." Здоров’я 24" пропонує вам Топ-5 найцікавіших матеріалів про здоров’я зубів від вчених та стоматологів.

 

1. Як правильно чистити зуби: поради експертів                                                                             
Стоматологи радять чистити зуби або перед сніданком, або через півгодини після.

2. Вчені розвінчали 5 міфів про здоров'я зубів
Навколо здоров’я зубів точаться багато міфів, серед них – лікувати зуби під час вагітності, причини запаху з рота та негативний вплив брекетів на емаль. Та чи насправді так є?

3. Чому від фруктових чаїв краще відмовитись: відповідь вчених
Медики виявили шкоду фруктових напоїв – кислі напої серйозно пошкоджують емаль та негативно впливають на стан зубів.

4. 5 порад, як знизити чутливість зубів
Підвищена чутливість зубів може спричинити багато неприємностей. Через це потрібен особливий догляд за ними.

5. Стоматологи розповіли, як уникнути проблем зі зубами мудрості
Під час прорізування зубів мудрості можуть виникнути проблеми зі здоров’ям. Стоматологи порадили, що потрібно робити з зубним болем.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Гігієна
Джерело: 24 Канал
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