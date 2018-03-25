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Все серйозно, – вагітна Джамала поділилась переживаннями перед шоу "Голос країни"

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Джамала
Джамала

Співачка Джамала, яка зайняла крісло зіркового тренера на вокальному проекті "Голос країни", поділилась своїми переживаннями перед прямим ефіром. Українська знаменитість опублікувала відповідний допис на сторінці в Instagram, показавши миле фото.

Джамала, яка чекає на появу дитини, активно виконує свою роботу в якості зіркового тренера на популярному шоу. Зірка не тільки вболіває за учасників проекту, але й не на жарт переймається за долю підопічних. Це співачка не один раз демонструвала і під час ефірів, ніжно обіймаючи живіт та говорячи про переживання.

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Так, перед новою серією проекту Джамала опублікувала допис, в якому ділиться своїми думками щодо шоу.

Все серйозно. Сьогодні друга частина "батлів" на "Голос країни". Дуже страшно, дуже складно. А хто сказав, що буде легко,
– поділилась Джамала.

До допису зірка прикріпила миле фото, на якому співачка позує в приталеній блискучій сукні та довгій накидці. Розкішний образ Джамала доповнила босоніжками на підборах та ніжним макіяжем. Прихильники співачки підтримали її, наголосивши, що вболівають за учасників команди зірки.

Теги: LifeStyle Музика Джамала
Джерело: 24 Канал
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