Все серйозно, – вагітна Джамала поділилась переживаннями перед шоу "Голос країни"
Співачка Джамала, яка зайняла крісло зіркового тренера на вокальному проекті "Голос країни", поділилась своїми переживаннями перед прямим ефіром. Українська знаменитість опублікувала відповідний допис на сторінці в Instagram, показавши миле фото.
Джамала, яка чекає на появу дитини, активно виконує свою роботу в якості зіркового тренера на популярному шоу. Зірка не тільки вболіває за учасників проекту, але й не на жарт переймається за долю підопічних. Це співачка не один раз демонструвала і під час ефірів, ніжно обіймаючи живіт та говорячи про переживання.
Читайте також: Джамала показала, як насправді проходять репетиції з учасниками проекту "Голос країни"
Так, перед новою серією проекту Джамала опублікувала допис, в якому ділиться своїми думками щодо шоу.
Все серйозно. Сьогодні друга частина "батлів" на "Голос країни". Дуже страшно, дуже складно. А хто сказав, що буде легко,
– поділилась Джамала.
До допису зірка прикріпила миле фото, на якому співачка позує в приталеній блискучій сукні та довгій накидці. Розкішний образ Джамала доповнила босоніжками на підборах та ніжним макіяжем. Прихильники співачки підтримали її, наголосивши, що вболівають за учасників команди зірки.