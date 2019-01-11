Все, що погане, – винний Садовий, – мер Львова про критику щодо його діяльності

Лідер "Самопомочі", мер Львова та кандидат у Президенти України Андрій Садовий запевнив, що завжди перед собою ставить амбітні цілі, однак не завжди усе можна виконати.

Про це він заявив у ефір "Громадського радіо".

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У мене є такий принцип у житті: все, що добре, – це зробили львів’яни; все, що погано, – винний Садовий. Я завжди ставлю дуже амбітні цілі, і не завжди у часі ті цілі можна виконати. Наприклад, багато хто мені закидає: "А чому ти не збудував завод з переробки сміття?" А його не було економічної можливості збудувати – грошей не було. Зараз є підтримка Європейського банку, і ми починаємо його будувати. Сподіваюся, що збудуємо одними з перших в Україні,

– зазначив політик.

Також він повідомив, що цього року у Львові створять дуже багато об’єктів. Хоча, підкреслює він, раніше їх ще треба було робити.

Крім того, кандидат у президенти відреагував на закиди, щодо великої кількості нерухомості, якою він нібито володіє.

"У нас немає квартири та заміського будинку. Ми маємо тільки сімейний будинок у Львові. Живемо всі разом. Те, що мене звинувачують усе життя у всіх моїх смертних гріхах, – це є нормально", – зауважив Садовий.

Нагадаємо, 3 жовтня Андрій Садовий заявив, що братиме участь у президентських виборах 3 жовтня. Згодом міський голова Львова зауважив, що зголосився на такий крок, оскільки хоче модернізувати Україну та зробити її успішною. 8 січня ЦВК зареєструвала його кандидатом у президенти.