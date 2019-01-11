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      Все, що погане, – винний Садовий, – мер Львова про критику щодо його діяльності

      241 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / 24 канал

      Лідер "Самопомочі", мер Львова та кандидат у Президенти України Андрій Садовий запевнив, що завжди перед собою ставить амбітні цілі, однак не завжди усе можна виконати.

      Про це він заявив у ефір "Громадського радіо".

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      У мене є такий принцип у житті: все, що добре, – це зробили львів’яни; все, що погано, – винний Садовий. Я завжди ставлю дуже амбітні цілі, і не завжди у часі ті цілі можна виконати. Наприклад, багато хто мені закидає: "А чому ти не збудував завод з переробки сміття?" А його не було економічної можливості збудувати – грошей не було. Зараз є підтримка Європейського банку, і ми починаємо його будувати. Сподіваюся, що збудуємо одними з перших в Україні,
      – зазначив політик.

      Також він повідомив, що цього року у Львові створять дуже багато об’єктів. Хоча, підкреслює він, раніше їх ще треба було робити.

      Крім того, кандидат у президенти відреагував на закиди, щодо великої кількості нерухомості, якою він нібито володіє.

      нас немає квартири та заміського будинку. Ми маємо тільки сімейний будинок у Львові. Живемо всі разом. Те, що мене звинувачують усе життя у всіх моїх смертних гріхах, – це є нормально", – зауважив Садовий.

      Нагадаємо, 3 жовтня Андрій Садовий заявив, що братиме участь у президентських виборах 3 жовтня. Згодом міський голова Львова зауважив, що зголосився на такий крок, оскільки хоче модернізувати Україну та зробити її успішною. 8 січня ЦВК зареєструвала його кандидатом у президенти. 

      ОСТАННІ ЗАЯВИ АНДРІЯ сАДОВОГО:
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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