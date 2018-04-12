Як мене тільки в школі не обзивали, – Джамала зізналась про цькування у дитинстві

Прем’єра відеокліпу виконавця Дмитра Шурова (гурт Pianoбой) на пісню "Все, що тебе не вбиває" викликала неабияку активність у Facebook. Користувачі мережі, серед яких є і співачка Джамала, взяли участь у флешмобі та розповіли про власні історії булінгу у школах.

Як відомо, гурт Pianoбой у відеокліпі на пісню "Все, що тебе не вбиває" зачепив тему дитячого цькування, нерозуміння і неприйняття в суспільстві, який тепер також називають словом "булінг".

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Тепер користувачі соцмережі під хештегом #ВсеЩоТебеНеВбиває розповідають історії, пов'язанні зі цькуванням упродовж шкільного життя. Свою історію розповіла і Джамала.

Я багато разів у житті стикалася з цькуванням, тільки в той час ніхто не використовував слово "булінг". Як мене тільки в школі не обзивали! Говорили, що у мене "безглузде прізвище", що я "задрот", "пеша" (бо любила співати в класі). А скільки довелося вислухати з приводу своєї національності і релігії!,

– зізналася відома виконавиця.

Артистка додала, що чимало цькувань зазнала і під час навчання у музичній консерваторії.

"У музичному училищі це, до речі, тривало, правда, вже не в такій мірі. Коли в 17 років я вирішила вступати до консерваторії, все говорили: "куди ти рипаєшся, село, сиди на місці". Таких історій були десятки на різних етапах. Але знаєте, до якого висновку я прийшла? Якщо ти не подобаєшся якимось людям просто тому що ти інший, значить, ти робиш все правильно, ти на вірному шляху", – підсумувала Джамала.