"Все, що в наших силах": у США зробили заяву щодо подальшої підтримки НАТО

Сенат США усвідомлює цінність НАТО. Тому попри висловлювання Трампа щодо виходу країни з Альянсу сенатори робитимуть усе можливе для подальшої підтримки.

Про це заявила член Сенату США від Демократичної партії Джин Шахін, пише Укрінформ.

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24 канал писав, що влітку президент США пригрозив союзникам виходом держави з НАТО, якщо країни-члени не виконають зобов'язання із витрат 2% ВВП на оборону. Також Трамп закликав лідерів країн НАТО підвищити витрати на оборону до 4% валового внутрішнього продукту.

Однак Шахін запевнила, що Сенат усвідомлює важливість НАТО.

Спостережна група за НАТО у Сенаті США виникла тому, що, на нашу думку, важливо чітко й голосно заявити про двопартійну підтримку НАТО у Сенаті,

– сказала Шахін.

Сенатор також наголосила, що члени цієї групи у Сенаті докладуть усіх можливих зусиль для підтримки Альянсу офіційним Вашингтоном.

"Ми робитимемо усе, що в наших силах, аби НАТО отримало усі необхідні від США ресурси", – зауважила сенатор.

До слова, у Парламентській асамблеї НАТО висловили серйозне занепокоєння енергетичною безпекою. Так, країни-члени Альянсу трактують використання Кремлем газу як інструмент політичного примусу,що робить Європу та членів НАТО стратегічно вразливими.