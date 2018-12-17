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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      "Все, що я хочу на Різдво – це демократія": в Угорщині не вщухають антиурядові протести

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      Протести в Будапешті
      Протести в Будапешті / Getty Images

      У неділю, 16 грудня, в угорській столиці Будапешті близько 10 тисяч людей вчетверте вийшли на масштабні протести проти "рабського" трудового кодексу.

      Про це пише The Washington Post

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      Протестувальники, серед яких опозиційні партії, студенти та профспілки, переконані, що нові зміни до кодексу обмежуюють права працівників і підривають демократію. Як зазначають мітингувальники, "рабський закон" передбачає збільшення максимального ліміту для щорічної понаднормової роботи з 250 до 400 годин.


      Протести в Будапешті

      Люди влаштували мітинг під будівлею парламенту та штаб-квартирою державного телеканалу. На одному з плакатів було написано "Все, що я хочу на Різдво – це демократія".


      Протести в Будапешті

      Без сутичок не обійшлось. Правоохоронці застосували сльозогінний газ до демонстрантів. 


      Протести в Будапешті

      Associated Press повідомляє, що голова адміністрації угорського прем’єра Гергелі Гуляш назвав демонстрантів "людьми Сороса" (американського мільярдера угорського походження – 24 канал) і заявив, що вони продемонстрували "відкриту антихристиянську ненависть".


      Протести в Будапешті

      Зазначимо, що протести проти "рабського закону" стали найбільшими з того часу, як угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан прийшов до влади в 2010 році.

      Всі фото – Getty Images

      Нагадаємо, протести у столиці Угорщини розпочались 13 грудня після ухвалення змін до Трудового кодексу. 

      Теги: Новини політики Угорщина протести
      Джерело: 24 Канал
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