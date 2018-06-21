"Все таке красиве": лідер британського гурту відвідав Київ

Соліст британської джаз-фанк групи Jamiroquai Джей Кей прибув у Київ, щоб впродовж 21 червня виступити на фестивалі Belive. Виконавець вже опублікував свої позитивні враження від столиці України.

Відео на фоні Дніпра та київських пейзажів було зняте з балкону одного з готелів 20 червня. Неподалік від Поштової площі музикант зробив анонс свого сьогоднішнього концерту та висловив захоплення містом.

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Яка прекрасна, могутня річка. І все таке красиве. Який дивний міст, ви тільки подивіться на нього,

– прокоментував краєвиди Джей Кей.

Допис, поширений Jamiroquai (@jamiroquaihq) 20 Чер 2018 р. о 8:56 PDT

Варто додати, що гурт Jamiroquai став хедлайнером першого дня фестивалю Belive. Самий же фестиваль проходитиме з 21 по 24 червня на НСК "Олімпійський".

Чим відомий гурт Jamiroquai? Перш за все, цей музичний колектив у світі часто називають королями джаз-фанку та найяскравішими представниками ейсид-джазу 90-х. На їхньому рахунку 8 студійних альбомів, а їхня творчість триває з 1992 року по сьогодні. Така складна назва гурту походить зі слів "jam" і "iroquois", які поєднав Джей Кей на початку створення групи.



Jamiroquai володіють преміями Grammy, MTV Music Awards, MOBO, Ivor Novello, а один з їхніх альбомів під назвою "Travelling Without Moving" потрапив в Книгу рекордів Гіннеса як найбільш продаваний фанк-альбом.