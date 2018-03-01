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Все це огидно, – Притула прокоментував скандали на Нацвідборі

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Сергій Притула прокоментував Нацвідбір Євробачення-2018
Сергій Притула прокоментував Нацвідбір Євробачення-2018

Український шоумен Сергій Притула, який був ведучим на Національному відборі Євробачення-2018, різко розповів про поведінку людей, які прийшли на конкурс підтримати своїх кумирів.

Про це він написав на сторінці у Facebook.

Сергій Притула заявив, що аудиторія вже другий рік поспіль не має терпіння до учасників процесу зйомок. Люди влаштовують якісь розбірки в прямому ефірі, що, на його думку, є перебором.

Образи суддів, гноблення артистів, похвала своїх улюбленців не в чистому вигляді, а обов’язково через негативне порівняння із суперником… все це огидно. І якщо Михайловичу (Андрію Данилку, – ред.) то все "до єдного місця", то, підозрюю, "молодняку", який зайшов у Нацвідбір подібні відгуки та коментарі у соцмережах можуть сильно вдарити по самооцінці,
– зазначив ведучий.

Окрім цього, Сергій Притула розповів, що в українському шоу-бізнесі є безліч прикладів, коли прихильники буквально молились на зірку, а потім з таким же запалом "добивали ногами". Для підтвердження своїх слів ведучий навів приклад гурту O’Torvald, який зіткнувся з нещадною критикою після того, як зайняв 24-те місце на Євробаченні-2017.

Зазначимо, що у прямому ефірі конкурсу спалахнули дві скандальні ситуації з прихильниками співаків. Зокрема, у фіналі Нацвідбору Євробачення Андрій Данилко запідозрив співачку TAYANNA у використанні фонограми. У конфлікт із глядацького залу втрутився невідомий чоловік. Тож Андрій Данилко не стримав своїх емоцій і під час прямого ефіру матюкнувся. Згодом співак прокоментував свою поведінку.

Окрім цього, Джамала поскаржилась на погрози, які вона отримувала від фанатів MELOVIN. Люди і телефонували їй, і надсилали грізні листи. Відтак співачка звернулась до артиста, щоб він був відповідальним за своїх прихильників.

Теги: LifeStyle Євробачення Євробачення-2018 Джамала Сергій Притула
Джерело: 24 Канал
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