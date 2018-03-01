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"Все во мне": Тіна Кароль презентувала новий ніжний відеокліп

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"Все во мне": Тіна Кароль презентувала новий ніжний відеокліп / Скріншот з відео

Українська співачка у перший день весни 2018 року вирішила потішити шанувальників новою відеороботою на пісню "Все во мне". За словами співачки, ця пісня була присвячена її таємничому коханню.

Новий кліп пісню "Все во мне" увійшов у фільм "Інтонації Тіни Кароль", прем'єра якого відбудеться 8 березня на телеканалі "1+1".

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"Все во мне" – перший кліп з visual album Тіни Кароль "Інтонації", телепрем'єра якого відбудеться 8 березня на каналі "1+1", – повідомила співачка у своєму Instagram.

У відеоролику артистка на великій швидкості їде на раллійному авто, яка потім кружляє навколо Тіни на швидкості 130 км на годину, піднімаючи навколо неї величезні клуби пилу.

Тіна Кароль давно захоплюється дрег-рейсінгом, тобто перегонами на прискорення і їздою на дуже великій швидкості, а втілення такого автомобіля у відеокліпі – це наче символ небезпеки стосунків між чоловіком і жінкою.

Тіна Кароль – Все во мне: дивитись відео онлайн

Теги: Музика LifeStyle Новини України Тіна Кароль
Джерело: ТСН
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