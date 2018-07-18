"Все життя на держслужбі": звідки у губернатора Запоріжжя 5 елітних авто та мільйони готівкою

Голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль не вказав у декларації Range Rover і чотири Mercedes-Benz. Також він не відобразив свої витрати на закордонні подорожі, елітний кінний клуб і приватну школу доньки, які у декілька разів перевищують його офіційний дохід.

Про це стало відомо із ухвал, опублікованих у відкритому реєстрі судових рішень, повідомляє проект "Декларації" (Bihus.Info).

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У документах йдеться, що в даний час працівники Національного антикорупційного бюро розслідують проти Костянтина Бриля кримінальне провадження за підозрою в недостовірному декларуванні.

Слідчі НАБУ встановили, що Бриль має право користування на 5 автомобілів – Mercedes-Benz G 63 AMG, Mercedes-Benz SLK 200, Mercedes-Benz S 500, Mercedes-Benz Viano і Range Rover, – проте не вказує їх у своїх деклараціях.



Бриль не задекларував п'ять авто

Також на очільника Запорізької області оформлена нотаріальна довіреність на управління та розпорядження усім майном його батька. Згідно з витягом із Реєстру речових прав на нерухоме майно, 71-річний Іван Бриль володіє 0,4 гектара землі і 540-метровим будинком у Києві та ще двома будинками загальною площею 189 квадратних метрів у Переяславі-Хмельницькому, тому вони також мали б з’явитися у його декларації.

Нагадаємо, раніше журналіст "Наших грошей" Анатолій Остапенко у своєму сюжеті "Дитячий світ" розповідав про численні закордонні вояжі та мажорний спосіб життя доньок Костянтина Бриля.

Як показало подальше розслідування НАБУ, Бриль зі своєю дружиною Майєю та трьома доньками побували на відпочинку у Туреччині, Італії, Німеччині, Франції, Греції, Ізраїлі та інших країнах, де зупинялися у дороговартісних готелях. Зокрема, вартість послуг однієї лише авіакомпанії у 2016 році склала майже 42 тисячі доларів, у той час як офіційний річний дохід губернатора становив лише 10.



Сторінки у соцмережах дітей Бриля

Ще в 10 тисяч доларів Брилю мало обійтися навчання його наймолодшої доньки Майї у елітній "Новопечерській школі". Також слідчі НАБУ підозрюють, що очільник Запорізької області з дружиною і трьома дітьми є членами кінного клубу Butenko Stable, на що за рік родина мала би витратити ще 160 тисяч гривень. Проте у розділі про видатки витрати ні на подорожі, ні на школу, ні на кінний клуб не відображені.

У своїй декларації за 2017 рік Костянтин Бриль вказав три будинки площею 319, 629 і 282 кадратних метрів, 4 коштовних годинники і 4 карабіни. Із власних транспортних засобів він задекларував Volkswagen Caddy та новеньку Toyota Camry, а також користування Range Rover матері та Mercedes-Benz S 350 тестя. Готівкою губернатор з родиною зберігає 150 тисяч доларів і 3,9 мільйона гривень.

Згідно з біографією, все своє життя Костянтин Бриль присвятив державній службі в органах внутрішніх справ, податковій міліції та Службі безпеки України, а свої статки намагається пояснити трьома роками роботи у НДР на початку 90-х.