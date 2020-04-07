Все жорсткіший карантин не врятує українців від коронавірус: як має діяти уряд

З 6 квітня в Україні почали діяти нові карантинні обмеження. До все суворіших нововведень Кабінет Міністрів вдається, аби убезпечити українців від пандемії.

Проблема навіть не в тому, що уряд не оцінює ризиків рішень, що приймаються (йдеться не лише про економіку, про це я писав вже десятки разів, а й про здоров'я: наприклад, для підтримки імунітету важливо зберігати спортивну форму, але пробіжки заборонені, і так далі).

Читайте також: Посилення карантину: чому влада йде на демонстративні, але недієві кроки?

Повторюся, проблема не в тому, що уряд не оцінює ризиків рішень, що приймаються. Проблема в першу чергу в тому, що уряд не відчуває потреби в оцінці ризиків.

Якщо невідомо, що робити, давайте будемо тиснути на всі кнопки, може, щось спрацює. Сумнівний підхід, якщо би це була робота на комп'ютері (бо там є кнопочка "Перезавантажити"), а при пілотуванні літака такий підхід є надзвичайно небезпечним.