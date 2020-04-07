Все жорсткіший карантин не врятує українців від коронавірус: як має діяти уряд
З 6 квітня в Україні почали діяти нові карантинні обмеження. До все суворіших нововведень Кабінет Міністрів вдається, аби убезпечити українців від пандемії.
Проблема навіть не в тому, що уряд не оцінює ризиків рішень, що приймаються (йдеться не лише про економіку, про це я писав вже десятки разів, а й про здоров'я: наприклад, для підтримки імунітету важливо зберігати спортивну форму, але пробіжки заборонені, і так далі).
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Повторюся, проблема не в тому, що уряд не оцінює ризиків рішень, що приймаються. Проблема в першу чергу в тому, що уряд не відчуває потреби в оцінці ризиків.
Якщо невідомо, що робити, давайте будемо тиснути на всі кнопки, може, щось спрацює. Сумнівний підхід, якщо би це була робота на комп'ютері (бо там є кнопочка "Перезавантажити"), а при пілотуванні літака такий підхід є надзвичайно небезпечним.
Прошу пам'ятати: світом править не таємна ложа, а явна лажа. Йдеться не про свідоме обмеження конституційних прав, а просто про некомпетентність.
Ніхто не перевіряв десятки тисяч потенційних інфікованих, що прибули в Україну з країн ЄС, але гуляти з дитиною суворо заборонено. Ніхто не робить масове тестування у центрах спалаху інфекції, зате зачиняють ринки у неуражених регіонах.
На щастя чи на горе, всі ми діти тієї імперії, про яку Салтиков-Щедрин написав: "Строгість законів компенсується необов'язковістю їх виконання".
Традиційна недовіра українців до держави множиться на очевидно низьку якість урядових рішень.
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Надзвичайно важливим фактором нині є мінімальна довіра до держави, а це досягається лише виваженими рішеннями та їх якісною публічною комунікацією.
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