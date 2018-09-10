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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Юрій Бутусов

Всех русских наемников постигает одинаковая судьба – смерть Гагулия тому доказательство

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Геннадий Гагулия
Геннадий Гагулия / Комсомольская правда

Судьба...

"Премьер-министр" оккупационной российской администрации Абхазии Геннадий Гагулия полетел в Сирию поддержать террористический режим путинского союзника Асада, который ведет войну против своих граждан.

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Реальный фетишизм в исполнении российских спецслужб, который был подан как "государстенный визит".

В гости к Асаду, которому никто в цивилизованном мире уже не пожимает руки, приехали российские наемники, которым тоже никто не подает руки, и которые помогают оккупировать часть Грузии.

Закончился этот визит печально и закономерно – когда самолет с Гагулия вернулся в Абхазию, и "премьер" поехал домой, к нему по встречной полосе выехал местный наркоман без водительских прав.

Гагулия оказался единственным погибшим в этом ДТП.

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Автор: Юрій Бутусов
Теги: Новини політики Новини Грузії Аварії та ДТП Публікації Абхазія
Джерело: 24 Канал
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