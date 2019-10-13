23:17
13 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК УСИК – ВІЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГІБІС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто отруїв Кадирова. Путіна поставили на місце
      Вєсті Кремля
      21:14, 12 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Жінка Януковича вселилася у Богдана? Порошенко "перетворюється" на Леніна
      Вєсті.UA
      18:56, 12 жовтня
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, 11 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Блоги Блоги тижня
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК УСИК – ВІЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГІБІС
      Блоги тижня

      Всемогутній Ердоган, Трамп у багні та виключення Росії з ООН: блоги тижня

      813
      Блоги тижня
      Блоги тижня / Колаж 24 каналу

      Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому світ боїться Ердогана, хто тисне на Трампа та чи можливо виключити Росію з ООН.

      1. "Спляча агентура" Кремля, або Ще один доказ про підготовку Росії до окупації Криму та Донбасу

      агенти кремля

      У столиці Калмикії Елісті вже кілька днів поспіль проходять мітинги проти призначення виконувачем обов'язків глави міста Дмитра Трапезникова – одного з колишніх ватажків угруповання "ДНР".

      Більше матеріалів про окуповані території – дивіться тут.

      2. Дональд Трамп перебуває під тиском і цього разу може не викрутись

      трамп

      Протягом минулих років Дональд Трамп справді відсунув багато меж можливого. Але в "Україна-гейті" він, скоріш, перейшов усі межі.


      Більше цікавих матеріалів про Дональда Трампа.

      3. Як монополія ДТЕК Ахметова дестабілізує енергосистему країни і змушує імпортувати електроенергію

      АХМЕТОВ

      Цього літа в Україні відбулося багато змін. Одна з найважливіших – зміна моделі ринку електроенергії. Якщо раніше тарифи та обсяги виробництва електроенергії затверджувала держава, то з 1 липня це начебто має робити вільний ринок. "Начебто", тому що автори моделі не врахували базове правило: конкурентні ринки лібералізуються, а монопольні – регулюються.

      Хто такий Рінат Ахметов? Читайте тут!

      4. Не снилось ни Трампу, ни Путину, или Кто на свете всех сильнее

      трамп путин ердоган

      Вопрос о том, кто самый могущественный из современных лидеров, больше не стоит. Конечно, это президент Турции Эрдоган.

      Еще больше материалов о мировых лидерах – смотрите здесь.

      5. Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества

      ООН

      Важной опорой для Украины в борьбе с российской агрессией должны стать нормы и принципы международного права, полагает Юрий Шулипа.

      Что происходит в ООН? Больше читайте здесь!

      Читайте також: Марафон для президента: що показала 14-годинна розмова Зеленського з журналістами

      blog_ava
      Тайфун в Японії: що відбувається просто зараз – фото та відео
      сьогодні
      13184
      Автор: Блоги тижня
      Теги: Новини політики Реджеп Ердоган Новини США Володимир Путін Окуповані території Публікації Дональд Трамп ООН Рінат Ахметов
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Тайфун в Японії: що відбувається просто зараз – фото та відео
      сьогодні , 23:16 Тайфун в Японії: що відбувається просто зараз – фото та відео
      Олесь Друкач 13181
      Головні новини 13 жовтня: перемога Усика і скандальний візит Поклонської до Ердогана
      сьогодні , 22:10 Головні новини 13 жовтня: перемога Усика і скандальний візит Поклонської до Ердогана
      Емал Набі 846
      Всемогутній Ердоган, Трамп у багні та виключення Росії з ООН: блоги тижня
      сьогодні , 22:00 Всемогутній Ердоган, Трамп у багні та виключення Росії з ООН: блоги тижня
      Блоги тижня 812
      Вышиванка для Зеленского: почему протестующие хотят перевоспитать президента, – Дубинянский
      сьогодні , 21:00 Вышиванка для Зеленского: почему протестующие хотят перевоспитать президента, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 994
      Немає гідної зарплати, щоб йти на можливу смерть: ветаран АТО звернувся до влади
      сьогодні , 20:30 Немає гідної зарплати, щоб йти на можливу смерть: ветаран АТО звернувся до влади
      Леонід Остальцев 1742
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук