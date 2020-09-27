Вже традиційно 27 вересня в усьому світі відзначають День туризму. Цього року він припадає ще й на неділю, відтак у багатьох українських містах з нагоди свята заплановані цікаві заходи та події. Усі вони мають відбуватися з дотриманням протиепідемічних заходів.

Цікаво, що у 2020 році головною темою Всесвітнього дня туризму є розвиток саме сільського туризму. Щоправда, Україна лише частково дотримується цьогорічної тематики свята, втім, у різних містах та куточках держави відбудуться цікаві події, екскурсії, виставки та інші святкові заходи. 24 канал пропонує вам ознайомитись із програмою святкувань.

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Київ

У столиці України з 26 по 27 вересня пропонують відвідати екскурсії містом у концепті маркетингової стратегії "9 Я". Йдеться про 9 тематичних екскурсій, 5 з яких відбудуться саме 27 вересня. Усі вони безкоштовні, запис на них здійснюється попередньо. Екскурсії проводитимуться з урахуванням санітарних норм.

До цього, 26 вересня в Києві відкрили 3D конструкцію "Софія Київська"

Львів

У туристичній перлині України, Львові, – теж насичена програма до Дня туризму. Там запланована низка екскурсій та квестів.

Щонайменше 12 музеїв Львова 27 вересня будуть відкриті для безкоштовного відвідування та огляду експозицій. Із переліком ви можете ознайомитись тут.

Окрім того, туристам, які 27 вересня збираються навідатися у Львів, пропонують отримати низку акційних пропозицій та бонусів при заселенні у готелі.

Також Центр туристичної інформації міста традиційно готує розіграші призів з нагоди свята. У кожного відвідувача буде нагода взяти участь у квізі, обравши бажаний рівень складності, та отримати дарунок за правильні відповіді.

Ужгород

В Ужгороді 28 – 29 вересня очікується відкриття фотозони "Я # Ужгород".

Чернівці

У Чернівцях тематичні та безкоштовні екскурсії містом проводять з 24 по 30 вересня.

На 26 – 27 вересня запланований хакатон "Чернівці туристичні: нові ідеї".

Тернопіль

У місті 27 вересня будуть відкриті для безкоштовних відвідин музеї. Мешканцям та гостям Тернополя запропонують театралізовані екскурсії, перегляд колекції ляльок та вишиванок, експонатів церковного та народного вжитку, сакрального мистецтва та зброї різних епох та періодів.

Окрім того, 27 вересня з 12:00 до 15:00 відбудеться квест для родин та невеликих дружніх компаній містян "Тернопіль у стилі Ретро".

А вже о 16:00 пройде екскурсія "Велич Тернопільської катедри", впродовж якої учасники екскурсії зможуть спуститися у підземелля та піднятися на 22 метри над землею.

Харків

27 вересня у Харкові заплановані безкоштовні екскурсії за попередньою реєстрацією учасників.

Йдеться, зокрема, про такі екскурсії:

"Підземелля Гостинного двору",

"Таємниці Харківських підземель",

"7 чудес Харкова" (7 історичних та культурних об’єктів, які були обрані харків’янами на відкритому конкурсі "Сім чудес Харкова" у липні 2008 року та є візитівками міста).

Зверніть увагу! У Харкові та Вінниці цими днями також відбудуться Дні європейської спадщини. Це загальноєвропейська ініціатива Ради Європи, яка передбачає доступ до закритих об’єктів, організацію інтерактивних виставок та презентацію нових екскурсій.

Одеса

В Одесі 27 вересня відбудеться гастрономічний сімейний фестиваль "Таки да, смачно". Під час дійства пройде демонстрація кулінарних досягнень одеських ресторанів, кондитерських та пекарень.

Плануються також розваги для дорослих і дітей.

27 вересня запланована безкоштовна оглядова екскурсія "Знайомство з Одесою" для дітей та їхніх батьків (за попереднім записом) та екскурсія до Одеських катакомб.

Умань

27 вересня у місті відбудеться екскурсія "Софіївка": місця жіночої сили".

Також заплановані екскурсії вже наступного тижня:

1 жовтня відбудеться екскурсія польською мовою "Умань. Казка, легенда, реальність",

2 жовтня ввечері – театралізована екскурсія "Живі картинки нічної Умані".

Херсонщина

27 вересня о 16:00 у розважальному парку села Щасливцеве відбудеться народне гуляння:

Розваги для дітей,

Концертна програма,

Конкурси,

Призова лотерея,

Святковий феєрверк.

Довідка: Всесвітній день туризму – свято, що засноване 41 рік тому у світовому масштабі, а у святковому календарі України закріплене указом президента з 1998 року.