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У світі відзначається день боротьби з епілепсією, або Фіолетовий день

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Всесвітній день боротьби з епілепсією, або Фіолетовий день
Всесвітній день боротьби з епілепсією, або Фіолетовий день / epi.dety38.ru

26 березня у всьому світі відзначається Всесвітній день боротьби з епілепсією. Це щорічний міжнародний захід, метою якого є підвищення обізнаності про таке захворювання, як епілепсія.

Про це повідомило Голос Ua.

Одного разу 9-річна дівчинка Кессіді Меган, яка страждає від епілепсії, вирішила показати іншим людям, що вона нічим від них не відрізняється. У свій досить дитячий вік дитина вже встигла відчути на собі певне нехтування з боку дорослих і однолітків, які сприймали її захворювання не зовсім адекватно, вважаючи його чимось на зразок легкої форми божевілля. Щоб розвіяти міфи про хвороби, Кессіді в 2008 році придумала "Фіолетовий день". У цей день, 26 березня, всі охочі можуть висловити підтримку людям, які живуть з діагнозом "епілепсія". Ініціативу дівчинки підтримала спочатку Асоціація епілепсії Нової Шотландії, а потім і інші організації світу. Уже в 2009 році до Фіолетового дня приєдналося 100 тисяч студентів, близько 100 громадських об'єднань і понад 100 відомих політиків, а телевізійна вежа в Торонто на один вечір забарвилася в фіолетовий колір.

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З того часу, в різних країнах світу 26 березня поширюється інформація про хвороби і про першу допомогу, яку можна надати хворим людям. Крім того, проводяться аукціони, ярмарки, концерти і спортивні змагання, на яких збираються кошти для тих, кому не пощастило жити з цим діагнозом, таких людей в світі чимало.

Епілепсія вважається одним з найпоширеніших хронічних неврологічних захворювань людини. Одна з ділянок кори головного мозку починає працювати занадто активно. Він пригнічує і підпорядковує інші нейрони. У підсумку всі клітини кори бувають охоплені синхронним збудженням. Виникає напад: судоми, втрата свідомості, падіння. Причиною виникнення такої гіперактивної ділянки може бути травма голови, інсульт, менінгіт і деякі захворювання.

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За даними ВООЗ, на епілепсію страждає до 1% населення земної кулі, а це 50 мільйонів осіб. Але тільки 25% з них отримують адекватне медикаментозне лікування. Однак, сучасні ліки дозволяють в 70% випадків повністю звільнити людину від нападів. Такі препарати ефективні і малотоксичні, не впливають на психіку і настрій.

Епілепсія – одне з небагатьох хронічних захворювань, при якому досягнення стійкої ремісії можливо: люди вчаться, працюють, створюють сім'ї і народжують здорових дітей, ведуть нормальне повноцінне життя.

Є відомості, що на епілепсію страждали багато відомих людей. У їх числі Юлій Цезар, Олександр Македонський, Нострадамус, Данте Аліг'єрі, Іван Грозний, Наполеон Бонапарт, Федір Достоєвський, Альфред Нобель та Вінсент ван Гог.

Джерело: 24 Канал
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