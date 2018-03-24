Всесвітній день зупинки кровотечі: в Україні продемонструють вітчизняні муляжі поранень

Вже за тиждень, 31 березня 2018 року, світ відзначатиме день зупинки кровотечі. Все більше людей звертають увагу на свої вміння надавати першу домедичну допомогу, адже ніхто не застрахований від нещасних випадків, а на порятунок життя є лише лічені хвилини. Вперше день зупинки кровотечі відзначатимуть і в Україні.

Все більше українців вчаться надавати першу медичну допомогу. Особливо актуально це для людей, які живуть неподалік від зони бойових дій.

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Незвичним, на перший погляд, методом інструктор від Patriot Defence Павло Івко продемонстрував, як правильно перевірити глибоку рану кінцівки звідки витікає багато крові.

"Нам потрібно проревізіювати саме поранення, засунути туди пальця, відчути, що там є, чи ціла там кістка. Нам важливо побачити, звідки саме іде кровотеча. Треба взяти звичайний бинт, марлю, забрати звідти згустки, гарно просушити і швиденько подивитися, де саме джерело", – розповів він.

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Це лише перший етап зупинки кровотечі з великої рани, яку можна отримати у будь-якій ситуації, зокрема, в результаті ДТП. Павло демонструє метод зупинки крові у цивільних, не військових, ситуаціях.

Зупинити кров можна методом тампонування рани або ж джгутом. А далі найскладніше. Спочатку марля або бинт накладається першим шаром на рану.

Треба запхати пальцем бинт саме туди, де було джерело кровотечі. Тиск звідти вже не приймається – ось це дуже важливо запам'ятати. Потім береться наступний шар, і тиснемо іншим пальцем,

– сказав Павло Івко.

Він зауважив, що тиснути потрібно сильно, не відпускаючи, аби не розпочалась кровотеча знову. Зверху - пов'язка. Традиційно, також можна накласти джгут вище рани.

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"Нам потрібно, мінімум, 3 обороти зробити. А, насправді, будемо тиснути до тих пір, поки кровотеча не припиниться", – додав інструктор Patriot Defence Ігор Холодило.



Однак він також зауважив, що це може зашкодити кінцівці. Також інструктори хизуються, що в Україні вперше з'явились вітчизняні манекени та муляжі поранень високої якості.

Вони (муляжі поранень - 24 Канал) практично повністю імітують реальне поранення. Це дуже важливо розуміти. Найпопулярніший, який є у волонтерів - це "нога зе медіка", але вона не імітує подачу крові,

– прокоментував засновник проекту Easy Practice Костянтин Корольов.

Створив муляжі також Костянитин. Сам він інструктор з першої домедичної допомоги. Розповідає, що більшість його колег працюють з імпортними манекенами. Багато видів манекенів або неможливо знайти в Україні, або коштують дорого. Вартість імпортного муляжу до 500 доларів. Українські – втричі дешевші. Корольов стверджує, що в Україні інструктори є, а от працювати їм немає з чим. Саме тому він і створив компанію Easy Practice, яка виготовляє вітчизняні манекени: відкриті рани, рани з чужорідними тілами чи склом.

Ми розробляємо манекен для хірургічного доступу в дихальні шляхи. І працюємо над манекенами для внутрішнього венного доступу,

– додав Костянтин Корольов.

Широкому загалу інструктори планують продемонструвати свої вироби вже 31 березня – у Всесвітній день зупинки кровотечі. На заході в цей день особливо приділяють увагу домедичній допомозі.

Нагадаємо, 24 березня згідно з рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я відзначають Всесвітній день боротьби з туберкульозом.