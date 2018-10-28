Всесвітньо відомий Кобзарський хор святкує столітній ювілей

Восени 2018 року капела бандуристів святкує сторіччя. Їх кидали у табори, щоб вибити, за висловом Миколи Хвильового, "закобзарену психіку", їхні інструменти забороняли, колектив знищили. Але ті, кому вдалося пережити той жах, зберегли свої традиції Кобзарського хору, який створили ще 1918.

Уславлена за кордоном Українська капела бандуристів, у складі якої грає Микола, американець українського походження, цього року святкує сторіччя. Третього листопада 1918 року Кобзарський хор дав свій перший концерт.

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Але з приходом більшовиків на кобзарів та бандуристів розпочалося полювання. Комуністи відправляли музикантів на каторжні роботи. У в'язницях із ліриків "вибивали закобзарену психіку" – так про ці часи писав Микола Хвильовий.



Кобзарський хор під час репетиції

У 30-х і зовсім розстріляли понад три сотні музикантів. З початком Другої світової війни частина колективу капели опинилася у німецьких таборах. Після звільнення від фашистів українські музики подалися шукати прихисток до Північної Америки.

Вони знали, яка буде їхня доля, якщо вернуться. Які репресії були під час сталінських часів. І з 49-го року ми працюємо як Капела бандуристів імені Тараса Шевченка. Спершу вона була базована в Детройті, ну а зараз ми – по цілій Північній Америці,

– розповів мистецький керівник і диригент Української капели бандуристів імені Тараса Шевченка Олег Махлай.

На теренах України у 50-х роках артисти, які залишились живими, створюють Державну капелу бандуристів. Та їхні твори цензурувалися. У 90-х українську капелу назвали іменем Григорія Майбороди. Тоді ж до бандуристів повернулася спадщина.



Керівник капели Олег Махлай розповів історію діяльності колективу

І от у 2018 році дві гілки колись зруйнованого колективу Кобзарського хору об'єднується на сцені Національної філармонії у столиці незалежної України.



Кобзарський хор на сцені Національної філармонії

Ніла і Петро Диряжні, бандуристи із Австралії, розповіли, що у 90-х роках на чужині годі було знайти музикантів у колектив. Але після Революції гідності охочих грати на бандурі в Австралії так багато, що інструментів на всіх не вистачає.



На бандурі харківського типу грали ще за часів козака Мамая

Найдавнішою вважається бандура харківського типу – саме на такій традиційно грали музики ще за часів Козака Мамая, кілька сторіч тому. Радянська влада зробила все, щоб про цю бандуру забули. Але вона вціліла в еміграції, і лише тепер повернулася до України.

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Дев'ятирічна Софійка з Вінниці – єдина дівчинка у світі, яка вміє грати на цій бандурі.

Коли я побачила бандуру харківського типу, я не повірила своїм очам. Мене дуже надихнула мелодія і техніка,

– повідомила бандуристка Софія Аль-Хадіді.

Між концертами та репетиціями музиканти йдуть популяризувати бандуру серед київських школярів.



Софійка – єдина дівчинка у світі, яка вміє грати на бандурі харківського типу

Артисти переконані, пісні кобзарів, які прославляли боротьбу українців за незалежність актуальні досі. Й українці мають їх знати, щоб не повторити сумну долю своїх дідів. Леся Виговська