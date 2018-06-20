Всесвітньо відомий оркестр проведе благодійний концерт у Києві

25 червня у столичному театрі імені Івана Франка відбудеться благодійний концерт "Диво" українського камерного оркестру "Віртуози Києва". Всі виручені кошти підуть на допомогу багатодітній родині Ольги Подусової.

"Віртуози Києва" – перший незалежний камерний оркестр України, який сформувався в 2016 році під керівництвом диригента Дмитра Яблонського. Яблонський – почесний диригент Єрусалимського оркестру, номінант на премію Grammy. Виступає в Карнегі-холі (Нью-Йорк), Ла Скала (Мілан) і Луврі (Париж). "Віртуози Києва" – номінанти премії Classical Music Awards 2018 за найкращий диск року. Нині один із найзатребуваніших колективів України, що дав за рік понад 100 концертів у всьому світі, вирішив долучитися до всеукраїнської акції на підтримку незвичайної сім'ї.

Читайте також: Вагітна Світлана Тарабарова поділилась радісною звісткою

Одеситка Ольга Подусова усиновила 11 дітей, які вважалися проблемними і не могли соціалізуватися в дитячих будинках. Ольга робить дива, і в маленькій 41-метрової квартирці в Одесі ці діти знайшли справжню родину. Вони соціалізувалися, ходять до школи, грають на музичних інструментах і живуть повноцінним життям.



Багатодітна сім'я Подусових

З ініціативи та за активної участі блогерів, інтернет-ресурсів, бізнесменів, колективів різних підприємств було проведено збір коштів. Небайдужі люди зібрали більше півтора мільйонів гривень, і в селі Роздільне Одеської області для Подусових придбано великий будинок і добудовано до нього додатковий третій поверх. Й ось тепер гроші від концерту "Диво" у Києві підуть на потреби із благоустрою будинку і на дитячий майданчик біля нього.

У програмі благодійного концерту твори Моцарта, Баха і Чайковського. Також у фойє театру відбудеться виставка-продаж малюнків дітей Подусових. Всі бажаючі зможуть оцінити здібності малечі і придбати їхні роботи.

Читайте також: "Океан Ельзи" випустив суперечливий відеокліп "В небо жене"