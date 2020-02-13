Всесвітньо відомий Цирк дю Солей приїхав в Україну вперше за 7 років: фото залаштунків

Цирк дю Солей після семирічної перерви повернувся до України. Цьогоріч привезли з собою шоу Crystal. Усі трюки акробати та фігуристи виконуватимуть на льоду.

Шоу назвали на честь головної героїні – дівчинки Крістал. У центрі сюжету її пригоди. Це перше в історії канадського цирку льодове шоу. Його поставили два роки тому. До нього залучили 100 людей та 25 національностей.

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Для акробатів довелося створити спеціальне шиповане взуття, аби вони могли демонструвати свої трюки стоячи на льоду. У всі костюми артистів вшиті спеціальні датчики, завдяки яким відбувається автоматизоване управління світлом.

Світло цих датчиків бачать камери над льодовою ареною і вони слідкують за ним. Таким чином, система сама визначає коли і якого спортсмена підсвітити. А все завдяки інфрачервоним промінням, які бачить камера, але не бачимо ми,

– розповіла речниця шоу Дженні Малет.

Всі костюми виготовляють власноруч, із собою у гастролі беруть навіть пральні машинки. Команда костюмерів та реставраторів після кожної вистави ремонтує одягу та перуки артистів.

Дивіться фото із залаштунків Цирку дю Солей:

За 35 років існування цирку, там жодного разу не залучали тварин. Побачити виставу українці зможуть із 13 по 16 лютого 2020 року.

Що відомо про Цирк дю СолейЦирк дю Солей перекладається як "Цирк Сонця". Він був заснований в 1984 році і базується у Монреалі в Канаді та налічує понад 4000 людей. Тому вони можуть давати вистави в декількох точках світу одночасно.



Цирк дю Солей розважав публіку під час 74 церемонії вручення "Оскара", 50 церемонії "Ґреммі" і матчу Супер Боул XLI. У 2009 році в Москві цей цирк відкривав фінал музичного конкурсу Євробачення. Також цирк виступав на конференції ЄC.



Востаннє у Києві з шоу Saltimbanco виступав у 2011 році.