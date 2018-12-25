Всесвітня боксерська рада хоче ввести раптову перевірку ваги спортсменів

Всесвітня боксерська рада (WBC) планує в наступному році приділити особливу увагу питанням, пов'язаним з вагою боксерів і схемами, які вони застосовують для зменшення ваги.

Зокрема, президент WBC Маурісіо Сулейман залишився задоволений тим, як його організація провела рік, що минає, і окреслив пріоритетні завдання на наступний.

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У 2019-му ми зробимо все можливе для вирішення проблем, пов'язаних зі зменшенням ваги. Ми ввели процедуру, яка передбачає зважування за 30 днів і за 7 днів до бою, але цього недостатньо. Всесвітня боксерська рада запровадить ще кілька заходів, включаючи раптові перевірки ваги боксерів незалежно від їх місцезнаходження, а також перед виходом на ринг,

– сказав Сулейман.

Маурісіо Сулейман пригадав недавній випадок з Давідом Лем'є, який потрапив до лікарні через зневоднення, намагаючись зробити вагу до бою.

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