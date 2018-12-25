22:46
25 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Прихований талант Кадирова. Благодійність по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:14, 24 грудня
      Вєсті.UA: Убога філософія Ляшка. Хитрий план Луценка
      Вєсті.UA
      18:45, 24 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Всесвітня боксерська рада хоче ввести раптову перевірку ваги спортсменів

      198 Читать новость на русском
      Маурісіо Сулейман
      Маурісіо Сулейман

      Всесвітня боксерська рада (WBC) планує в наступному році приділити особливу увагу питанням, пов'язаним з вагою боксерів і схемами, які вони застосовують для зменшення ваги.

      Зокрема, президент WBC Маурісіо Сулейман залишився задоволений тим, як його організація провела рік, що минає, і окреслив пріоритетні завдання на наступний.

      Читайте також: Відомий український боксер несподівано завершив кар'єру

      У 2019-му ми зробимо все можливе для вирішення проблем, пов'язаних зі зменшенням ваги. Ми ввели процедуру, яка передбачає зважування за 30 днів і за 7 днів до бою, але цього недостатньо. Всесвітня боксерська рада запровадить ще кілька заходів, включаючи раптові перевірки ваги боксерів незалежно від їх місцезнаходження, а також перед виходом на ринг,
      – сказав Сулейман.

      Маурісіо Сулейман пригадав недавній випадок з Давідом Лем'є, який потрапив до лікарні через зневоднення, намагаючись зробити вагу до бою.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 25 грудня: санкції РФ проти України та прохання Папи Римського про мир
      сьогодні , 22:00 Головні новини 25 грудня: санкції РФ проти України та прохання Папи Римського про мир
      1146
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Історія військової медсестри: "Розумієш цінність життя, сім’ї та дружби"
      сьогодні , 19:03 Історія військової медсестри: "Розумієш цінність життя, сім’ї та дружби"
      Повернись живим 719
      Найкурйозніші модні провали 2018 року, від яких неможливо втримати сміх
      сьогодні , 18:00 Найкурйозніші модні провали 2018 року, від яких неможливо втримати сміх
      Юлія Михайлова 3535
      Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти
      сьогодні , 17:41 Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти
      Юліана Вінтюк 42574
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Баскетбол: Тріумфальна серія "Сан-Антоніо" сягнула 9 матчів
       5 квітня 2012 , 11:43
      Визначено час початку і телетранслятора матчу за Суперкубок України
       7 липня 2014 , 19:00
      Спортивний директор алчевської "Сталі": Грати у футбол, коли гинуть люди, неправильно
       4 лютого 2015 , 20:53
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук