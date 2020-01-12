Всеукраїнське вертепне дійство у Харкові: вражаючі фото та відео

11-12 січня у Харкові пройшов всеукраїнський фестиваль вертепів. "Вертеп-Фест 2020" зібрав півтори тисячі учасників із різних куточків України, які співали різноманітні колядки, грали у різдвяних виставах.

Жителі Харкова та гості міста мали змогу побачити різноманіття вертепних жанрів – як традиційних, та і виконаних у сучасній інтерпретації. Крім цього, глядачів дивували ляльковим театром, виступами кобзарів, театром тіней та етновечорницями.

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Фестиваль відбувається вже четвертий рік поспіль. За цей час із камерної акції подія перетворилася на всеукраїнське дійство.

Це об'єднання в Харкові всієї України. Нам разом тепліше, веселіше. Разом ми відчуваємо свою силу, і те, що ми всі є одна країна,

– поділилася організаторка всеукраїнського фестивалю вертепів Олена Рофе-Бекетова.

Протягом двох днів виступи учасників проходили в 45 локаціях Харкова. Колядники співали не тільки на облаштованих для виступу майданчиках, а й у лікарнях, супермаркетах, парках, бібліотеках.



Фестиваль вертепів у Харкові / Фото з фейсбука Фестиваль вертепів у Харкові / Фото з фейсбука

Однією з найважливіших подій стала вертепна хода, яка пройшла від майдану Свободи до парку Горького. У параді взяли участь не тільки колективи, а й усі жителі та гості міста.

У Харкові зібрався весь український народний колорит. Колядки співали і під гуцульські трембіти, і під зірками, зробленими на Донбасі. Фестиваль очолили харківські пластуни. Щороку вони готують новий варіант вертепного жанру.



"Вертеп-Фест 2020" у Харкові / Фото Cross Media "Вертеп-Фест 2020" у Харкові / Фото Cross Media

Фінальною крапкою фестивалю стала всеукраїнська акція "Нова радість стала", під час якої учасники не тільки в Харкові, а й у різних містах України та світу співали однойменну колядку.