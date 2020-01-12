00:36
13 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: МЧС вберегло РПЦ від пожеж. Маленькі кораблики для маленького Пині
      Вєсті Кремля
      16:50, 11 січня
      Вєсті.UA. Жир: Таємна місія Зеленського в Омані. Географічний кретинізм
      Вєсті.UA
      16:37, 11 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Всеукраїнське вертепне дійство у Харкові: вражаючі фото та відео

      155 Читать новость на русском

      11-12 січня у Харкові пройшов всеукраїнський фестиваль вертепів. "Вертеп-Фест 2020" зібрав півтори тисячі учасників із різних куточків України, які співали різноманітні колядки, грали у різдвяних виставах.

      Жителі Харкова та гості міста мали змогу побачити різноманіття вертепних жанрів – як традиційних, та і виконаних у сучасній інтерпретації. Крім цього, глядачів дивували ляльковим театром, виступами кобзарів, театром тіней та етновечорницями. 

      Читайте також: Традиція тривалістю у понад 30 років: як вертеп вітає односельців з Різдвом

      Фестиваль відбувається вже четвертий рік поспіль. За цей час із камерної акції подія перетворилася на всеукраїнське дійство. 

      Це об'єднання в Харкові всієї України. Нам разом тепліше, веселіше. Разом ми відчуваємо свою силу, і те, що ми всі є одна країна,
      – поділилася організаторка всеукраїнського фестивалю вертепів Олена Рофе-Бекетова. 

      Протягом двох днів виступи учасників проходили в 45 локаціях Харкова. Колядники співали не тільки на облаштованих для виступу майданчиках, а й у лікарнях, супермаркетах, парках, бібліотеках. 

      Однією з найважливіших подій стала вертепна хода, яка пройшла від майдану Свободи до парку Горького. У параді взяли участь не тільки колективи, а й усі жителі та гості міста. 

      У Харкові зібрався весь український народний колорит. Колядки співали і під гуцульські трембіти, і під зірками, зробленими на Донбасі. Фестиваль очолили харківські пластуни. Щороку вони готують новий варіант вертепного жанру.

      Фінальною крапкою фестивалю стала всеукраїнська акція "Нова радість стала", під час якої учасники не тільки в Харкові, а й у різних містах України та світу співали однойменну колядку. 

      Струмінь плазми зі знаменитої чорної діри рухається на межі швидкості світла
      12 січня
      6087
      Автор: Анна Черненко
      Теги: Новини України Новини Харкова Різдво
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 12 січня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      12 січня , 22:01 Головні новини 12 січня: затримані підозрювані у вбивстві Окуєвої, США протистоять Ірану
      Ірина Вихрущ 1441
      12 січня , 22:00 Ймовірні причини збиття літака МАУ, пожежі в Австралії та кремлівська пастка: блоги тижня
      Блоги тижня 629
      12 січня , 21:00 Резонансне вбивство у Каховці: коли закінчаться звірства поліцейських
      Дмитро Гнап 1270
      12 січня , 19:30 Коли востаннє падали українські літаки, українець встановив новий світовий рекорд – відео тижня
      Северин Трач 859
      12 січня , 18:57 В Ірані відновились протести через збиття літака МАУ: останні новини з Тегерану – фото, відео
      Олена Кук 9425
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук