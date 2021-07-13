Вшанували загиблих побратимів військові 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

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Траурна церемонія відбулася на території постійного базування бригади в селі Дачне під Одесою. У ній також взяли участь американські морські піхотинці.

Разом вони вшанували пам'ять загиблих українських захисників Дмитра Красногрудя, Миколи Іліна та Ярослава Журавля.

Це велика трагедія для нашої військової сім'ї та для всієї України. Ми щиро співчуваємо рідним і близьким загиблих морських піхотинців. Їх подвиги залишаться в нашій пам'яті назавжди,

– повідомили в частині.

Нагадаємо, військові загинули у липні 2020 року, опинившись у пастці військ окупанта.

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