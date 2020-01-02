Вшануванням в Україні діячів ОУН-УПА невдоволені Польща та Ізраїль

Посли Польщі та Ізраїлю Бартош Ціхоцкі та Джоель Ліон занепокоєні вшануванням в Україні пам’яті діячів Організації українських націоналістів (ОУН) та Української повстанської армії (УПА).

У спільній заяві послів на сайті Посольства Польщі в Україні мовиться, що Ціхоцкі та Ліон "з великим занепокоєнням та сумом зауважили, що представники влади різних рівнів України, у тому числі Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація, й досі відзначають історичні події та їх постаті, які потрібно раз і назавжди засудити".

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У заяві зазначається, що 24 грудня Львівська облрада прийняла постанову про виділення у 2020 році держгрошей на вшанування пам’яті "нацистського колаборанта" Андрія Мельника, а також "ксенофобського, антисемітського та антипольського письменника" Івана Липи і його сина Юрія Липи, який є творцем "расистської теорії української раси".

Крім того, посли заявили, що 1 січня КМДА на своїй будівлі виставила банер із зображенням лідера ОУН Степана Бандери.

Пам’ятаючи про наших невинних братів та сестер, замордованих в 1939-1945 роках на окупованих територіях Польщі, які сьогодні є частиною України, ми, посли Польщі та Ізраїлю, вважаємо, що вшановування людей, які активно пропагували етнічні чистки, є образою та призводить до протилежного бажаному результату у боротьбі з антисемітизмом та процесу примирення наших народів,

– наголосили в заяві посли.

Вони додали, що уряди Польщі та Ізраїлю роблять усе можливе, щоб запобігти подальшим нападам на євреїв у різних країнах і спробам спотворення історії Другої світової війни.

Посли очікують, що Львівська облрада та КМДА "приєднаються до діалогу з метою пошуку правди".

Хто такий Андрій Мельник? полковник армії Української Народної Республіки, військовий і політичний діяч. Організатор формації Січових Стрільців у Києві, один з організаторів Української військової організації. Був головою Проводу ОУН; в'язень німецьких концтаборів. Борець за незалежність України у 20-му столітті.

Хто такий Юрій Липа? Громадський діяч, письменник, поет, публіцист, лікар, автор української геополітичної концепції, один з визначних ідеологів українського націоналізму. У Гітлера Липі пропонували очолити маріонетковий уряд України. Однак Юрій з гідністю відкинув цю ганебну пропозицію. І, на диво, залишився живим. Проте згодом його закатували підрозділи НКВС.

Хто такий Степан Бандера? Український політичний діяч, один із головних ідеологів українського націоналістичного руху 2-го століття, після розколу ОУН – голова Проводу ОУН-Б. Разом з Ярославом Стецьком були авторами Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року. Невдовзі після цього гітлерівці помістили Бандеру під домашній арешт, а потім – у центральну Берлінську в’язницю. 2 роки Бандера перебував у концтаборі Заксенгаузен. Згодом його звільнили та запропонували участь у керівництві антирадянського збройного руху в тилу Червоної армії. Однак Бандера відкинув пропозицію та на співпрацю з гітлерівцями не погодився. Радянський уряд наказав КДБ вбити Бандеру в Мюнхені. Це здійснив радянський агент Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року.