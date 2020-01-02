20:15
2 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Безсмертний Бердимухамедов. Путін пробив дно
      Вєсті Кремля
      20:23, 1 січня
      Вєсті.UA. Жир: Віктор Павлік йде в президенти? П'яний ефір з Мосійчуком
      Вєсті.UA
      20:01, 1 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Вшануванням в Україні діячів ОУН-УПА невдоволені Польща та Ізраїль

      498 Читать новость на русском
      Відзначення в Києві 111-ої річниці від народження Степана Бандери / hromadske.ua

      Посли Польщі та Ізраїлю Бартош Ціхоцкі та Джоель Ліон занепокоєні вшануванням в Україні пам’яті діячів Організації українських націоналістів (ОУН) та Української повстанської армії (УПА).

      У спільній заяві послів на сайті Посольства Польщі в Україні мовиться, що Ціхоцкі та Ліон "з великим занепокоєнням та сумом зауважили, що представники влади різних рівнів України, у тому числі Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація, й досі відзначають історичні події та їх постаті, які потрібно раз і назавжди засудити".

      Дивіться фото і відео: У Києві пройшла смолоскипна хода до дня народження Бандери

      У заяві зазначається, що 24 грудня Львівська облрада прийняла постанову про виділення у 2020 році держгрошей на вшанування пам’яті "нацистського колаборанта" Андрія Мельника, а також "ксенофобського, антисемітського та антипольського письменника" Івана Липи і його сина Юрія Липи, який є творцем "расистської теорії української раси".

      Крім того, посли заявили, що 1 січня КМДА на своїй будівлі виставила банер із зображенням лідера ОУН Степана Бандери.

      Пам’ятаючи про наших невинних братів та сестер, замордованих в 1939-1945 роках на окупованих територіях Польщі, які сьогодні є частиною України, ми, посли Польщі та Ізраїлю, вважаємо, що вшановування людей, які активно пропагували етнічні чистки, є образою та призводить до протилежного бажаному результату у боротьбі з антисемітизмом та процесу примирення наших народів,
      – наголосили в заяві посли.

      Вони додали, що уряди Польщі та Ізраїлю роблять усе можливе, щоб запобігти подальшим нападам на євреїв у різних країнах і спробам спотворення історії Другої світової війни.

      Посли очікують, що Львівська облрада та КМДА "приєднаються до діалогу з метою пошуку правди".

      Хто такий Андрій Мельник? полковник армії Української Народної Республіки, військовий і політичний діяч. Організатор формації Січових Стрільців у Києві, один з організаторів Української військової організації. Був головою Проводу ОУН; в'язень німецьких концтаборів. Борець за незалежність України у 20-му столітті.

      Хто такий Юрій Липа? Громадський діяч, письменник, поет, публіцист, лікар, автор української геополітичної концепції, один з визначних ідеологів українського націоналізму. У Гітлера Липі пропонували очолити маріонетковий уряд України. Однак Юрій з гідністю відкинув цю ганебну пропозицію. І, на диво, залишився живим. Проте згодом його закатували підрозділи НКВС.

      Хто такий Степан Бандера? Український політичний діяч, один із головних ідеологів українського націоналістичного руху 2-го століття, після розколу ОУН – голова Проводу ОУН-Б. Разом з Ярославом Стецьком були авторами Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року. Невдовзі після цього гітлерівці помістили Бандеру під домашній арешт, а потім – у центральну Берлінську в’язницю. 2 роки Бандера перебував у концтаборі Заксенгаузен. Згодом його звільнили та запропонували участь у керівництві антирадянського збройного руху в тилу Червоної армії. Однак Бандера відкинув пропозицію та на співпрацю з гітлерівцями не погодився. Радянський уряд наказав КДБ вбити Бандеру в Мюнхені. Це здійснив радянський агент Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року.

      Як вилікувати геморой: поради лікаря
      сьогодні
      10298
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики УПА Степан Бандера Історія євреї Новини Польщі Новини Ізраїля Новини Львова Новини Києва КМДА
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:18 Новая Сирия? Чем опасен конфликт в Ливии
      Запретное мнение 1082
      сьогодні , 17:03 "Цап-царап", допинговый скандал и Польша "зачинщица" Второй мировой: итоги 2019 года из России
      Андрій Ілларіонов 780
      28 грудня 2019 , 12:30 Прикраси та алергія: яких металів слід уникати
      1000
      сьогодні , 15:00 Новогоднее поздравление Зеленского и Путина: какая разница?
      Ель Мюрид 2227
      сьогодні , 14:15 Зеленський для України – як лотерейний квиток: ексклюзивне інтерв'ю з Казаріним
      Олена Трибушна 1808
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук