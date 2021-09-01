Це сталося на вулиці Данила Галицького. До ДСНС щодо інциденту звернулися приблизно о пів на 5 годину ранку.

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Пожежа у торговельних павільйонах овочів у Дніпрі / Фото ДСНС

Полум'я швидко поширювалось

Спершу загорілося одне приміщення, проте полум'я швидко перекинулося на 2 сусідніх. Павільйон, де продавали овочі, згорів до тла. А сусідні почали гасити вчасно, тому в них лише пошкоджений дах.

Загальна площа пожежі становила 80 квадратних метрів. Для того, щоб її загасити рятувальникам знадобилася трішки менше ніж година. До цього залучили 13 працівників ДСНС.

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Схожий випадок раніше

На вулиці Іцхака Рабина в Одесі посеред ночі 16 серпня сталася пожежа у великому торговому павільйоні "Конфіскат". Вогонь знищив понад 400 метрів квадратних магазинів. Це приблизно половина всієї площі магазинів.

Там продавали одяг і взуття, які під час пожежі також згоріли. Пожежникам довелося гасити цю пожежу кілька годин.