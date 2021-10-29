Як наслідок, утворилися довжелезна черга. Очевидці оприлюднили кілька приголомшливих фото та відео звідти.

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Карантину дотримуються частково

На фото звідти помітно, що черга стоїть вздовж всього довгого коридору. Слід зазначити, що більшість відвідувачів установи чекають у масках.

Проте із дотриманням соціальної дистанції все значно гірше. Між людьми в черзі відстань переважно значно менша, ніж 1 метр.

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Інші черги через карантин

У Дніпрі 18 жовтня почали діяти нові карантинні обмеження червоної зони. Вони передбачають, що в громадському транспорті можна їздити лише на сидячих місцях.

Як наслідок, на зупинках маршруток вишикувалися величезні черги, оскільки більшу кількість маршруток на рейси не випустили. Згодом це пояснили тим, що просто не вистачає водіїв.