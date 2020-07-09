Народний депутат Гео Лерос заявив, що усі кадрові співбесіди проходять виключно "через 2 поверх Офісу Президента", де розташована приймальня Єрмака. За його словами, саме голова ОП впливає на вибір людей на важливі посади.

Про це він заявив в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі. Він спочатку сказав, що співбесіди "проходять через 2 поверх, а пізніше уточнив, що саме має на увазі.

Зверніть увагу Зеленський назвав Лероса аферистом: що відповів президенту нардеп

"Вже ні для кого не секрет, що всі кадрові співбесіди через 2 поверх проходять. Це приймальня Єрмака, президент на 4 (поверсі – 24 канал)", – зазначив нардеп.

За його словами, Єрмак відповідає за абсолютно усі призначення. Зокрема, й міністерські. Лерос пояснив, що голова Офісу Президента не зовсім компетентний, щоб обирати людей на посади.

Пам'ятаєте брифінг, який відбувся після того, як я виклав ці аудіозаписи ("плівки Єрмака" – 24 канал)? Як ви вважаєте, компетентна людина може себе так вести на брифінгу? Це був просто набір безглуздих слів,

– запевнив Лерос.

Що відомо про "плівки Єрмака"? Депутат зі "Слуги народу" Гео Лерос 29 березня 2020 року опублікував у соцмережах відео, на якому начебто брат Андрія Єрмака – Денис обговорює призначення певних осіб на ті чи інші державні посади. За це він начебто бере хабарі. Сам Денис Єрмак визнав, що на оприлюднених відео саме він. Однак запевнив, що там не було жодних порушень закону.

Важливо! Першу частину інтерв'ю Гео Лероса у програмі "Перехресний допит" читайте о 21:00 на сайті 24 каналу. Не пропустіть!