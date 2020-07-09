Всі кадрові співбесіди проходять через приймальню Єрмака, – Гео Лерос
Народний депутат Гео Лерос заявив, що усі кадрові співбесіди проходять виключно "через 2 поверх Офісу Президента", де розташована приймальня Єрмака. За його словами, саме голова ОП впливає на вибір людей на важливі посади.
Про це він заявив в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі. Він спочатку сказав, що співбесіди "проходять через 2 поверх, а пізніше уточнив, що саме має на увазі.
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"Вже ні для кого не секрет, що всі кадрові співбесіди через 2 поверх проходять. Це приймальня Єрмака, президент на 4 (поверсі – 24 канал)", – зазначив нардеп.
За його словами, Єрмак відповідає за абсолютно усі призначення. Зокрема, й міністерські. Лерос пояснив, що голова Офісу Президента не зовсім компетентний, щоб обирати людей на посади.
Пам'ятаєте брифінг, який відбувся після того, як я виклав ці аудіозаписи ("плівки Єрмака" – 24 канал)? Як ви вважаєте, компетентна людина може себе так вести на брифінгу? Це був просто набір безглуздих слів,
– запевнив Лерос.