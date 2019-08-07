Всі говорять про мир, але слів замало, – Зеленський планує зв'язатися з Меркель та Макроном

Володимир Зеленський заявив, що планує зв'язатися телефоном з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Президент хоче домовитися про зустріч найближчим часом та обговорити питання війни та миру на Донбасі.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час брифінгу щодо втрат у зоні ООС.

Читайте також: Зеленський терміново зателефонував Путіну: причини та деталі

Гарант повідомив, що починаючи з 21 липня ситуація на Донбасі покращилася, але цього недостатнього, адже проросійські бойовики продовжують порушувати режим тиші. Тому він планує найближчим часом зв'язатися з лідерами "нормандської четвірки", аби обговорити війну на Донбасі.

Всі говорять про те, що хочуть миру. Але, окрім слів, ми маємо рухатись дуже швидкими темпами. Перший дзвінок сьогодні був до Володимира Путіна, другий дзвінок у мене буде вже у Туреччині з президентом Франції Емануелем Макроном,

– наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що планує найближчим часом з'єднатися з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та домовитися про зустріч.

Потрібно домовитися про термінову зустріч, щоб ми більше не казали один одному, що "цього року повинна бути зустріч у "нормандському форматі". А скільки ще людей можуть загинути цього року? Тому я хочу, аби зустріч відбулася найближчим часом,

– заявив Володимир Зеленський.

Що таке передбачає "нормандський формат"?Це перемовини щодо врегулювання ситуації війни на Донбасі, участь у яких беруть чотири країни: Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть проходити як на рівні очільників держав, так і на рівні очільників МЗС. Назвали так формат тому, що перша зустріч очільників цих держав відбулася у французькій Нормандії. Відтоді у "нормандському форматі" відбулися низка телефонних розмов і зустрічей на вищому рівні, а також контактів МЗС.

Варто додати, що за добу, 6 серпня, проросійські бойовики попри "перемир'я" обстрілювали українські позиції. Окупанти дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Через ворожі обстріли чотири військовослужбовці загинули та один отримав поранення. Від початку поточної доби, 7 серпня, обстрілів з боку бойовиків наразі не зафіксовано.