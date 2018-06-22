"Всі кошти з каси були збережені": деталі вибуху в київському "Ощадбанку"

У Києві в Солом'янському районі приблизно о 4 ранку кинули пляшку з запалювальною сумішшю у приміщення "Ощадбанку". Очевидці кажуть: нападників було двоє, ті підійшли та вибили скло.

Вже пізніше правоохоронці під касою, знайшли пляшку із запалювальною сумішшю.

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"Ми розпочали кримінальне провадження. Слідчі кваліфікують цей злочин як умисне знищення або пошкодження майна. Ми поспілкувались з працівниками банку. Вони навіть не припускають, хто міг це зробити, і запевнили, що жодних конфліктів з клієнтами у них не було", – зазначила речниця поліції Києва Оксана Блищик.

Оскільки правоохоронці та рятувальники приїхали вчасно, пожежу вдалося загасити. А зі зруйнованого офісу ніхто нічого не вкрав.

Всі кошти, які були в касі, були збережені, і, відповідно, проінкасовані. Після відповідних дій правоохоронних органів буде проведена експертиза тих збитків, які нанесено банку,

– заявив заступник начальника головного управління "Ощадбанку" в Києві Олег Римарев.

Працівників перевели в інший відділ, цей закривають на ремонт. Наразі слідство триває. Якщо зловмисника знайдуть, йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.