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Вся сім’я разом: брат Ілона Маска опублікував чарівні фото з власного весілля

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Сім'я Масків (зліва направо): Ілон, Мей, Кімбал і Тоска Маск
Сім'я Масків (зліва направо): Ілон, Мей, Кімбал і Тоска Маск / Instagram / @kimbalmusk

Молодший брат Ілона Маска, Кімбал Маск, 30 червня одружився зі своєю коханою Крістіан Віллі, яка вирішила взяти прізвище чоловіка. 45-річний чоловік опублікував чарівні світлини з весілля та показав свою сім’ю у повному складі.

Нові фотографії бізнесмен опублікував у своєму Instagram. Казкові світлини з іспанської провінції під назвою Sant Martí d'Empúries зачарували своєю красою та енергетикою.

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Крістіан була одягнена в екстравагантній весільній сукні білого кольору від Alexander McQueen, в той час як Кімбал приміряв теж білий костюм з незмінним ковбойським капелюхом. Всі гості вечірки теж були одягнені в світлі речі, які чудово поєднувались зі святковими гірляндами і декорованими квітами у святковому павільйоні.


Кімбал Маск і Крістіан Маск одружились


Кімбал Маск і Крістіан Маск одружились


Кімбал Маск і Крістіан Маск одружились

Серед дорогих гостей були присутні не лише друзі Кімбала і Крістіан, а й найближчі родичі, – старший брат Ілон Маск, молодша сестра Тоска Маск і мама Мей Маск. Ще з кінця червня фанати не знали, чи був присутній видатний підприємець Ілон на весіллі брата, однак можна побачити, що мільярдер відклав всі свої справи і прилетів на вечірку в честь одруження Кімбала.

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Сім'я Масків (зліва направо): Ілон, Мей, Кімбал і Тоска Маск

Варто нагадати, що офіційна частина шлюбу Кімбала та Крістіан відбулась ще в квітні цього року. Сам підприємець Кімбал Маск вже перебував в офіційному шлюбі з архітектором і художницею Джен Левін, – у них народилося троє дітей. Згодом пара розлучилась і в чоловіка зав’язались стосунки зі спадкоємицею мільярдера Сема Віллі, Крістіан. У самої ж новоспеченої дружини Кімбала раніше теж були стосунки, – жінка з 2013 по 2015 перебувала в цивільному шлюбі зі співачкою Скін.

Теги: LifeStyle Зіркові весілля Ілон Маск
Джерело: 24 Канал
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