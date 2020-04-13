Всі так чи інакше помремо: у Росії єпископ закликав ходити у храми і не боятися вірусу

У Каменську-Уральському, що в Росії, священнослужитель різко висловився проти людей, які перестали ходити в храм у карантин. За його словами, варто боятися кари Божої, а не якогось вірусу.

У місті поки немає жодного зафіксованого випадку коронавірусу – це стало одним з аргументів, чому єпископ розкритикував тих, хто перестав ходити у храм. Повне відео звернення священнослужителя до прихожан опублікували на ютуб-каналі Каменської єпархії РПЦ.

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У нас в храмі, на жаль, занадто пусто. Можете стати на безпечну дистанцію, якщо хочете. Ніхто на вас не чихне і не кашляне. Немає чого переживати, треба переживати про інше. Не треба себе від бога відлучати. Ми все одно помремо, так чи інакше: днем раніше чи пізніше,

– сказав єпископ Мефодій.

Звичайно, потрібна розсудливість, продовжив свої міркування мефодій, однак не треба занадто боятися. Він порівняв сьогоднішні карантинні заходи у Росії із часами комунізму, коли за відвідування храму відправляли у табори.



Цитата російського єпископа / Фото: 24 каналу

Зрештою Мефодій почав філософськи розмірковувати, що так чи інакше людина вертається у храм.

Нас у храм принесуть, але ліпше прийти у храм своїми ногами. Ми протоптуємо дорогу у Царство небесне для нас самих. Якщо є можливість іти у храм – треба іти,

– розмислив єпископ.

Варто зазначити, що усі прихожани під час цього звернення були близько впритул один до одного і без захисних масок.



Ніякої соціальної дистанції у храмі не дотримувалися / Скриншот з відео

Яка ситуація з коронавірусом у Росії? На 13 квітня зафіксували 18 тисяч 328 випадків, 148 людей померли.

Дивіться відео звернення Мефодія

Де розташований Каменськ-Уральський