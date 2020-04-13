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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА ВЕЛИКДЕНЬ
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      Всі так чи інакше помремо: у Росії єпископ закликав ходити у храми і не боятися вірусу

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      Єпископ Мефодій закликав ходити у церкву / скриншот з відео

      У Каменську-Уральському, що в Росії, священнослужитель різко висловився проти людей, які перестали ходити в храм у карантин. За його словами, варто боятися кари Божої, а не якогось вірусу.

      У місті поки немає жодного зафіксованого випадку коронавірусу – це стало одним з аргументів, чому єпископ розкритикував тих, хто перестав ходити у храм. Повне відео звернення священнослужителя до прихожан опублікували на ютуб-каналі Каменської єпархії РПЦ.

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      У нас в храмі, на жаль, занадто пусто. Можете стати на безпечну дистанцію, якщо хочете. Ніхто на вас не чихне і не кашляне. Немає чого переживати, треба переживати про інше. Не треба себе від бога відлучати. Ми все одно помремо, так чи інакше: днем раніше чи пізніше,
      – сказав єпископ Мефодій.

      Звичайно, потрібна розсудливість, продовжив свої міркування мефодій, однак не треба занадто боятися. Він порівняв сьогоднішні карантинні заходи у Росії із часами комунізму, коли за відвідування храму відправляли у табори.


      Цитата російського єпископа / Фото: 24 каналу

      Зрештою Мефодій почав філософськи розмірковувати, що так чи інакше людина вертається у храм.

      Нас у храм принесуть, але ліпше прийти у храм своїми ногами. Ми протоптуємо дорогу у Царство небесне для нас самих. Якщо є можливість іти у храм – треба іти,
      – розмислив єпископ.

      Варто зазначити, що усі прихожани під час цього звернення були близько впритул один до одного і без захисних масок. 


      Ніякої соціальної дистанції у храмі не дотримувалися / Скриншот з відео

      Яка ситуація з коронавірусом у Росії? На 13 квітня зафіксували 18 тисяч 328 випадків, 148 людей померли.

      Дивіться відео звернення Мефодія

      Де розташований Каменськ-Уральський

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини Росії Коронавірус COVID-19 Релігія УПЦ МП
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