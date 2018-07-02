00:43
3 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
19°C 12°C
  • середа
    23°C 13°C
  • четвер
    25°C 16°C
  • п'ятниця
    27°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Куди зник Путін. Очеретяне чудо Росії
Вєсті Кремля
21:19, 2 липня
Вєсті.UA. Азаров бідніє на очах. Святкові труси Ляшка
Вєсті.UA
20:48, 2 липня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

"Всі за одного!" – Близько тисячі людей прийшли на стадіон вболівати за Сенцова

345 Читать новость на русском

У понеділок, 2 липня, о 21:00 на столичному стадіоні НСК "Олімпійський" зібралося, за словами організаторів, приблизно тисяча людей з єдиною метою – підтримати українського режисера Олега Сенцова, який 50-й день голодує в російській колонії та всіх наших бранців, яких незаконно утримують у кремлівських застінках.

Вони запалили величезний банер з написом "Олег Сенцов, Україна з тобою!"

Читайте також: Відомі світові звільнення політв'язнів: як цей досвід може використати Україна

Масштабний захід відбувся завдяки громадській організації "Асоціація вболівальників АР Крим" та "Творчого об'єднання Вавилон'13". До них доєднались націоналістичні організації та небайдужі громадяни, серед яких і відомі чиновники.

Чим більше нас буде, тим більше це додасть сил Олегу Сенцову у смертельному протистоянні з кремлівським мордором,
– закликали напередодні організатори.


Українці заполонили футбольну арену й вболівали за політв'язнів

Люди тримали плакати на підтримку режисера і всіх українців, ув'язнених за політичними мотивами. Вони скандували гасла: "Одна єдина соборна Україна", "Крим – це Україна", "Свободу політв'язням", "Один за всіх і всі за одного". На екранах стадіону транслювали ілюстрації, які закликають бойкотувати ЧС-2018, фотографії 72 українських політв'язнів та зображення Путіна, що згорає у вогні.


Путін згорає у вогні

Прошу долучатися до всіх акцій, які пов'язані з нашими полоненими. Тільки разом ми переможемо! Дуже добре, що на цій акції приходять люди з різних верств населення. Тільки разом ми маємо ставати українцями у повному сенсі цього слова!
– звернулись організатори.

Читайте також: У Путіна чи не вперше заговорили про можливий обмін Сенцова

Наостанок укранці заспівали державний гімн, що гучно залунав на футбольній арені.

Автор: Катерина Петренко
Теги: Новини України Фотоновини Олег Сенцов Українці в полоні РФ Новини Києва Україна – Росія
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за 2 липня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Почему у Германии сейчас большие проблемы
2 липня, 23:00 Почему у Германии сейчас большие проблемы
Іван Яковина 389
Головні новини 2 липня: обмінний список росіян, українці застрягли на відпочинку за кордоном
2 липня, 22:20 Головні новини 2 липня: обмінний список росіян, українці застрягли на відпочинку за кордоном
1969
Як швидко приготувати смачну їжу
2 липня, 19:00 Як швидко приготувати смачну їжу
4
Ждать еще не долго: сколько Путина быть при власти в России
2 липня, 22:04 Ждать еще не долго: сколько Путина быть при власти в России
Альфред Кох 1601
Рецепти алкогольних коктейлів: з віскі, ромом, джином та мартіні
2 липня, 21:00 Рецепти алкогольних коктейлів: з віскі, ромом, джином та мартіні
305
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук