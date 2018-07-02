"Всі за одного!" – Близько тисячі людей прийшли на стадіон вболівати за Сенцова

У понеділок, 2 липня, о 21:00 на столичному стадіоні НСК "Олімпійський" зібралося, за словами організаторів, приблизно тисяча людей з єдиною метою – підтримати українського режисера Олега Сенцова, який 50-й день голодує в російській колонії та всіх наших бранців, яких незаконно утримують у кремлівських застінках.

Вони запалили величезний банер з написом "Олег Сенцов, Україна з тобою!"

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Масштабний захід відбувся завдяки громадській організації "Асоціація вболівальників АР Крим" та "Творчого об'єднання Вавилон'13". До них доєднались націоналістичні організації та небайдужі громадяни, серед яких і відомі чиновники.

Чим більше нас буде, тим більше це додасть сил Олегу Сенцову у смертельному протистоянні з кремлівським мордором,

– закликали напередодні організатори.



Українці заполонили футбольну арену й вболівали за політв'язнів

Люди тримали плакати на підтримку режисера і всіх українців, ув'язнених за політичними мотивами. Вони скандували гасла: "Одна єдина соборна Україна", "Крим – це Україна", "Свободу політв'язням", "Один за всіх і всі за одного". На екранах стадіону транслювали ілюстрації, які закликають бойкотувати ЧС-2018, фотографії 72 українських політв'язнів та зображення Путіна, що згорає у вогні.



Путін згорає у вогні

Прошу долучатися до всіх акцій, які пов'язані з нашими полоненими. Тільки разом ми переможемо! Дуже добре, що на цій акції приходять люди з різних верств населення. Тільки разом ми маємо ставати українцями у повному сенсі цього слова!

– звернулись організатори.

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Наостанок укранці заспівали державний гімн, що гучно залунав на футбольній арені.