17:10
29 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін забирає у росіян наркотик. Егор Крід став сатаністом
      Вєсті Кремля
      21:31, 28 жовтня
      Вєсті.UA: Чого Коломойський навчив Зеленського. Як Луценко і Гройсман у політику повертатимуться
      Вєсті.UA
      20:14, 28 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини економіки
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ

      Всі законопроєкти, підготовлені нинішнім фінансовим комітетом, потрібно відкликати, – експерт

      189 Читать новость на русском
      Віктор Скаршевський
      Віктор Скаршевський / 112.ua

      Всі законопроєкти, підготовлені нинішнім фінансовим комітетом, потрібно відкликати і перевірити на предмет корупції.

      Таку заяву в ефірі телеканалу "112 Україна" зробив економічний експерт Віктор Скаршевський.

      "Я думаю, щоб повернути репутацію і взагалі, в принципі, вийти з цього скандалу красиво і ефективно, необхідно припинити роботу цього комітету і перевірити повністю всі законодавчі акти, які проходили цей комітет елемент корупції", – вважає він.

      Пізніше він уточнив, що "коли кажу призупинити і провести аудит, необхідно призупинити роботу – це відкликати за великим рахунком". Скаршевський зазначив, що законопроєкти проходять таку перевірку, але та швидше "механічна".

      Подивитися, чи була корупція також і в інших законопроєктах, тому що якщо глянути, саме цей комітет якраз джерело дуже багатьох скандалів. По-перше, те, що ми виділи з ФОПами те, що відбувається наїзд на Фопів. Те, що відбувається з тютюновою галуззю. Вже оголосили про плани і навіть частково припинили роботу деякі тютюнові фабрики – одні з найбільш великих платників податків. Перерозподіл на ринку оціночних послуг, 
      – зазначає він.

      Нагадаємо, 18 жовтня податковий комітет ВРУ не зміг підтримати законопроєкт № 2047-д про скасування корупційних схем в оцінці нерухомості. З'явилися заяви про нібито підкуп 11 членів комітету, які отримали за голосування "проти" по 30 тис. дол.

      Через деякий час ЗМІ повідомили, що Офіс президента вимагає від членів фінансового комітету пройти тестування із застосуванням поліграфа у зв'язку з цим голосуванням.

      САП відкрила провадження для перевірки опублікованої в ЗМІ інформації.

      Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що всі члени комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на поліграфі.

      blog_ava
      "Слуга народу" усією фракцією вийшла до трибуни Ради після виступу Порошенка: фото, відео
      сьогодні
      22261
      Теги: Податки Податковий кодекс Корупція Міністерство фінансів України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      В России нет другого выбора, кроме как подчинится Украине
      сьогодні , 17:01 В России нет другого выбора, кроме как подчинится Украине
      Злой Одессит 233
      Свідомо очорнюють, – Яременко про "терористів" з "Азову" і "російського президента" Зеленського
      сьогодні , 16:43 Свідомо очорнюють, – Яременко про "терористів" з "Азову" і "російського президента" Зеленського
      Інна Жолобович 465
      Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      25 жовтня , 10:00 Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      3137
      Як Усик готувався до дебюту у суперважкій вазі, – ексклюзивне інтерв'ю з тренером боксера
      сьогодні , 15:30 Як Усик готувався до дебюту у суперважкій вазі, – ексклюзивне інтерв'ю з тренером боксера
      Станіслав Безушко 399
      Шлях відкрито: перемовини з Путіним і політична криза, – Литвин
      сьогодні , 15:17 Шлях відкрито: перемовини з Путіним і політична криза, – Литвин
      Дмитро Литвин 3750
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук