Оновлять рівень нагляду: у всіх школах Харкова встановлять відеоспостереження

У Харкові планують встановити відеоспостереження у всіх школах міста. Окрім цього, камери з'являться в частині дитячих садочків.

Про це розповіли на міській педагогічній конференції 27 серпня. Там говорили про готовність міста до нового навчального року.

Актуально У Києві школи отримали рекомендації щодо навчання на карантині: що заборонять

Коли закінчать встановлення

Системи відеоспостереження встановлюють не всюди в один момент. Цей процес триватиме до кінця 2021 року.

Камери з'являться у всіх школах без виключення. В яких саме місяцях їх мають встановлювати – невідомо. Щодо садочків, то відео нагляд поки буде лише в 40% дошкільних навчальних закладів.

Про важливість безпеки дітей

У Харкові 1 вересня за парти сядуть понад, з яких. До дитсадків піде приблизно

На початку травня в російській школі скоїли жахливий теракт. Туди зайшов 19-річний хлопець, який почав розстрілювати учнів і вчителів. Загалом у цей день загинули 9 людей і ще 21 особа зазнала поранень.

Після цього у Києві почали перевіряти, наскільки безпечні столичні школи. Під час перевірки слідкували за наявністю камер відеоспостереження та тривожних кнопок виклику охорони. Також розглядали можливість встановлення рамок металошукачів. Більше про це – за посиланням.