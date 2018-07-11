Вслід за ФІФА українці обвалили рейтинг сторінки "Газпрому" у Facebook

Українці обвалили рейтинг сторінки російської компанії "Газпром" у соцмережі Facebook – до 1,5 пункта із п'яти можливих.

Оцінки в один бал українці масово почали ставити увечері вівторка, 10 липня. Також писали коментарі: "Слава Україні!". Також були й "Слава Хорватії!". Про це повідомляє ТСН.

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За кілька годин у рейтингу назбиралося до 700 одиничок, тож "Газпром" закрив функцію оцінювання.

Нагадаємо, що це вже друга атака українських фанатів на сторінки Facebook. Перша відбулася на сторінці ФІФА в Facebook, де вболівальники знизили їй рейтинг – до 1,6 зірки з п'яти.