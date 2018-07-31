Вслід за Кардашян: Ліндсей Лохан запускає власне реаліті-шоу

Скандальна кіноактриса Ліндсей Лохан, яка нещодавно вирішила почати своє життя спочатку, запустила власне реаліті-шоу з найближчими родичами, у якому покаже ведення бізнесу на острові Міконос, Греція.

Зйомками нового шоу займатиметься канал MTV і робота над проектом вже розпочалась. Перші кадри зі зверненням Ліндсей вже з’явились в мережі.

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Місцем знімань стане її власний заклад Lohan Beach Club, тому шоу виходитиме під такою ж назвою. У новому шоу актриса і її команда хочуть довести, що вони зможуть вести успішний бізнес на курорті незважаючи на нічні спокуси Міконоса. У проекті візьмуть участь її мама – 55-річна Діна Лохан, а також брат знаменитості Дакота і сестра Алі, яка виконає головну пісню в шоу.

На запитання журналістів, чи має Лохан намір позмагатись з реаліті-шоу "Сімейство Кардашян", вона відповіла неоднозначно: "Ми – актори, а вони – зірки соціальних мереж". Прем’єра шоу відбудеться в 2019 році на каналі MTV.

Нагадаємо, що кіноактриса та модель Ліндсей Лохан нещодавно заявила про бажання покінчити зі своїм минулим життям і почати все заново. Згодом вона вразила ще однією заявою, – зірка планує всиновити дитину з Туреччини.