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Вслід за Меган Маркл: королева Летиція з’явилась на публіці у стильній джинсовій сукні

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Королева Летиція
Королева Летиція / www.gettyimages.in

Останнім часом світові монархи все частіше обирають для світських подій не надто дорогий та комфортний одяг. Іспанська королева Летиція вирішила повторити нещодавній образ Меган Маркл і одягнула джинсову сукню.

Королева Летиція і король Філіп VI здійснили офіційний візит на "Salamaq'18' в місті Саламанка, Іспанія. Якщо король для події обрав сірий класичний костюм з блакитною сорочкою, краваткою і коричневим взуттям, то в королеви був дещо простіший, однак не менш стильний образ.

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Летиція одягнула джинсову сукню-сорочку нижче колін, підв’язавши її стильним триколірним пояском. Свій "look" жінка доповнила синіми замшевими босоніжками на шпильці, ніжними прикрасами і крокодиловим клатчем помаранчевого кольору. Волосся королева підібрала в елегатний пучок і з’явилась на публіці з природнім макіяжем.


Королева Летиція і король Філіп VI в місті Саламанка, Іспанія


Королева Летиція


Королева Летиція

Варто додати, що наприкінці липня дружина британського принца Гаррі, Меган Маркл, для матчу з поло обрала темно-синю джинсову сукню від Carolina Herrera.


Меган Маркл на матчі поло в Беркширі

Теги: LifeStyle Мода Королівська сім'я Меган Маркл
Джерело: 24 Канал
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