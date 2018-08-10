Всього 5 – 10 хвилин в день: назвали ефективне заняття для довголіття

15-річні спостереження науковців за групою з 55 тисяч людей засвідчили, що регулярні пробіжки продовжують життя на три роки.

Про це у Facebook написала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Вона пояснила, що біг дає потрібні для здоров’я серця кардіонавантаження.

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Не обов’язково пробігати довгі кілометри. Мінімальна корисна доза фізичної активності вас приємно здивує. Бігайте протягом 5 – 10 хвилин щодня у комфортному для вас темпі і це вже спрацює! Втім, якщо можете – бігайте більше,

– додала Супрун.

Урядовець відзначила, що у людей, які регулярно бігають, ризик смерті від серцевих нападів та інсультів знижується на 45%, а передчасної смертності – на 30%.

"Фізична активність – пігулка від багатьох хвороб і профілактика надмірної ваги. Водночас, що нижче рівень активності, то вищий ризик смертності з будь-якої причини. Саме малорухливий спосіб життя є причиною близько 9% передчасних смертей серед населення всього світу. Він займає 4-е місце після куріння, діабету та високого тиску", – додала Супрун.

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